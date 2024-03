RUGBY. Les chiffres ne mentent pas, le Top 14 plus serré que jamais sous ce format !

À la 17ᵉ journée du Top 14, jamais aussi peu de points ne séparait le 13ᵉ du 6ᵉ au classement, depuis la mise en place du barrage d’accession.

En 2017-2018, la Ligue Nationale de Rugby mettait en place le barrage d’accession au Top 14. En clair, le 13ᵉ du classement n’était désormais plus automatiquement relégué, mais devait vendre sa peau face au finaliste de Pro D2, lors d’un access-match. Depuis, les débats entre la course au maintien et à la phase finale ont toujours été relativement éloignés, mais pas cette saison.

Une saison au point près

Cependant, l’édition 2023-2024 montre une petite particularité. En effet, le 13e de Top 14, l’USA Perpignan, est à seulement 9 points du Top 6. C’est la première fois de l’histoire du Championnat, sous ce format précis, qu’une si faible différence est observée à la 17e journée. Ceci, peu importe le résultat de la rencontre dominicale entre Clermont et La Rochelle, pas encore jouée.

À titre de comparaison, le plus faible écart observé jusqu’alors était celui entre le SU Agen (13ᵉ) et le LOU Rugby (6ᵉ) en 2017-2018. Pour cette première saison depuis l’instauration de l’access-match, l’écart entre les formations était de 14 points.

La plus grande différence a, elle, été observée la saison suivante. Sur cet exercice, le FC Grenoble (13ᵉ) et le Stade Français Paris (6ᵉ) observaient déjà une différence de 26 points à la 17ᵉ journée du Top 14.

En moyenne, l’écart entre le premier barragiste virtuel à la phase finale et le potentiel avant-dernier est d’environ 18 points à ce moment-là de la saison. Sur l’exercice actuel, cette différence est deux fois moins importante.

Un Top 14 2023 - 2024 sous tension

Ainsi, le suspens reste entier quant aux éventuels pensionnaires du top 6 en fin de saison. En cas de bonne série de victoires, presque toutes les équipes pourraient se retrouver dans le haut de tableau. À l’inverse, si certaines équipes connaissent une baisse de régime, la menace de la course au maintien s'imposera rapidement à eux.

Dernier du championnat, Oyonnax est la seule formation à être pleinement distancée par le Top 6. L’équipe de l’Ain a actuellement 8 points de différence avec l’USAP, virtuellement barragiste de l’access-match. Ainsi, il y a (presque) autant d’écart entre le 14ᵉ et le 13ᵉ qu’entre ce dernier et le 6ᵉ… La fin de saison s’annonce forte en rebondissement.

