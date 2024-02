RUGBY. VIDEO. Faîtes vos jeux, rien ne va plus ! L’USAP et Castres chamboulent le Top 14 pendant le 6 Nations

En battant mutuellement la Section Paloise et le Racing 92, Castres et l’USAP ont rebattu les cartes du haut de tableau de Top 14 en plein doublon.

Cette période crispe les supporters des clubs qui nourrissent le XV de France et défie ceux qui sont épargnés. Comme souvent, les doublons permettent de créer de nouvelles dynamiques au sein du Top 14. Une situation qui s’est de nouveau vérifiée pour la 14e journée du championnat.

La Furia foudroie le Racing 92

En gagnant avec le bonus offensif face au leader, le Racing 92, sur le score de 26 à 5, l’USAP a mis du beurre dans ses épinards. En une demi-heure, Aimé-Giral avait déjà vu les locaux marquer 3 essais et prendre une large avance. Énergiques en début de rencontre, les Catalans ont aussi su arriver une quatrième fois en Terre promise par l’intermédiaire d’Ignacio Ruiz.

En glanant les 5 points, Perpignan pointe à la 11e place du Top 14, devant Montpellier, Lyon et Oyonnax, tous les 3 défaits ce week-end. En haut du tableau, cet écart fait perdre la place de leader au Racing 92. Pire encore, les Franciliens passent 3e du Top 14, derrière Toulouse et Paris, et devraient même quitter le podium à l’issue du match du dimanche soir (RC Toulon - UBB).

Après la rencontre, Henry Chavancy a évoqué un “match catastrophique” des siens, ce samedi au micro de Canal+. Côté USAP, les joueurs se sont félicités pour leur bonne défense en deuxième période, un secteur de jeu où ils peinent parfois.

Un manque de Pau et le gros coup de Castres

À l’autre bout des Pyrénées, la Section Paloise accueillait un Castres Olympique malade depuis quelques semaines. Intraitables à domicile depuis le début de saison, ils voyaient là l’occasion de s’affirmer dans le Top 6. Mais voilà, le karma des Tarnais s’est inversé entre-temps et ces derniers sont allés chercher une victoire XXL au cœur des montagnes.

Vainqueurs sur le score de 33 à 44, les Castrais ont réalisé leur match le plus prolifique depuis le début de saison. Avec 5 essais pour les visiteurs et 3 essais pour les locaux, tous inscrits dans les 50 premières minutes de jeu, c’est une véritable orgie de rugby qui a eu lieu au cœur du Hameau. Les buteurs Louis Le Brun et Joe Simmonds ont également eu leur mot à dire, avec respectivement 17 et 15 points marqués durant la rencontre.

La plupart des essais ont été inscrits après quelques beaux mouvements collectifs. Pour le CO, la triplette fidjienne Botitu, Cocagi et Nakarawa a régulièrement déstabilisé les défenses adverses. Pour les Palois, les jeunes Attissogbe et Gailleton ont fait parler la poudre, quand Robson et Maddocks ont aussi été décisif. Pour combler cette ôde au jeu, même le vétéran All Black Sam Whitelock a tenté de s’enfuir au ras du ruck pour obtenir un exploit personnel, avant d’être rattrapé par la patrouille.

