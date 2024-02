RUGBY. Les doublons, une période toujours ''très difficile à accepter'' pour Toulouse et Didier Lacroix

Ce vendredi soir, c'est le retour du Tournoi des 6 Nations et du XV de France ! Un bonheur pour tous les supporters, mais visiblement pas pour le président de Toulouse, Didier Lacroix.

Une réunion "intéressante"

Comme chaque saison depuis plusieurs années, le Stade Toulousain est le club qui fournit le plus de joueurs au XV de France. Bien qu'Emmanuel Meafou et Anthony Jelonch soient sur le carreau en raison de blessure, les Tricolores compteront parmi eux six Toulousains face à l'Irlande.

Parmi eux, Dorian Aldegheri, Peato Mauvaka, Cyril Baille, François Cros, Guillaume Marchand et Thomas Ramos seront sur la feuille de match. En plus de cela, Mathis Lebel sera, quant à lui, un "joueur réserviste".

Forcément, ce sujet de discussion a été abordé durant la réunion entre la Fédération Française de Rugby et les dirigeants de club. Dans un premier temps, le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, se réjouit des échanges qu'il y a eus.

Ce dernier affirme avoir été au service de l'équipe de France : "Les discussions ont été intéressantes. Nous, c’est-à-dire les présidents et les managers de club concernés, avons mis beaucoup de choses sur la table. Même si certains éléments étaient un peu plus radicaux, globalement, notre positionnement s’inscrit dans la continuité d’efforts exceptionnels qui ont permis au XV de France de préparer au mieux la Coupe du monde 2023. Maintenant, nous attaquons la saison « un » de l’après-Coupe du monde 2023. Il y aura un ventre mou, façon de parler (sourire), c’est-à-dire la saison « deux » et la saison « trois », et lors de la saison « quatre », nous nous retrouverons en année de préparation." (L'Équipe)

Le 6 Nations dérange

Bien qu'il soit un fervent supporter du XV de France, Didier Lacroix avoue que cette période reste délicate pour son club et pour la gestion de ses joueurs : "Ce retour au Tournoi génère chez moi un sentiment partagé. Cette situation me paraît, si ce n’est anormale, du moins très difficile à accepter. Pour autant, il faut regarder le long terme et s’adapter, ce que nous faisons depuis quelques saisons, pour améliorer, par exemple, les conditions d’entraînement des joueurs convoqués à Marcoussis."

Ce dernier reconnaît qu'il n'est pas le seul président de club dans cette situation, avec quelques interrogations tout de même : "Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas : des clubs comme Bordeaux-Bègles, le Racing 92 et La Rochelle font comme nous. Bien sûr qu’on a envie de disputer tous nos matches en bénéficiant de l’intégralité de notre effectif ! Les objectifs de clubs et ceux du XV de France peuvent parfois être antinomiques mais, au-delà de ça, il faut s’interroger sur le nombre de rencontres de très haut niveau qu’un international peut disputer : est-ce dix, quinze, trente ? Sans compte que la réponse n’est pas la même pour un joueur de vingt, de vingt-cinq ou de trente ans."

6 NATIONS. ''Le rugby du nord entre dans un nouveau cycle'', selon Dan Biggar, vous validez ?



Le Salary Cap, le calendrier...

Dans ce grand entretien consacré à nos confrères de l'Équipe, Didier Lacroix a évoqué d'autres sujets, qui tourne toujours autour de ces fameux doublons internationaux. L'homme fort de Toulouse estime que le Salary Cap devrait être adaptable à chaque club : "Le salary cap, c’est une enveloppe donnée qui couvre l’effectif d’une saison. À partir du moment où certains clubs voient leurs meilleurs joueurs rejoindre le XV de France durant un tiers de la saison, il leur faut avoir la capacité de renforcer leur effectif et, pour cela, il faudrait faire évoluer les « poches » de financement (180 000 euros par joueur au maximum, avec une indemnisation de la LNR à hauteur de la moitié)."

Comme chaque année, le rôle du calendrier revient sur le devant de la scène, à juste titre : "On peut réduire le nombre de dates. Mais on continue de superposer les calendriers. Dans ce cas, il faut nous donner les moyens d’avoir des effectifs en conséquence, plus riches en quantité mais aussi en qualité. Aujourd’hui, dans ce Top 14 très serré, très compétitif, aucun club ne lâche les matches en période de doublons. Le côté positif, c’est de devoir lancer de jeunes joueurs dans le grand bain. On peut s’en féliciter, d’autant que l’équipe de France des moins de vingt ans a de très bons résultats et apporte à ces jeunes un supplément d’expérience internationale."