TOP 14. RUGBY. Perpignan signe un exploit fou à Castres, juste avant le réveillon du Nouvel An !

Juste avant le Nouvel An, le Castres Olympique fait la grimace alors que Perpignan se félicite pour sa première victoire à l’extérieur cette saison en Top 14.

C’était une performance que l’on n'avait pas vue venir. Ce dimanche 31 décembre, l’USAP renverse Castres au stade Pierre Fabre (13-17). Tavite Veredamu inscrit l’essai de la gagne (80e +2) et fait chavirer le cœur des Catalans qui avaient fait le déplacement.

Souvent mis en difficulté à l’extérieur, Perpignan s’est arraché sur la pelouse de Castres. L’apport d’un solide banc en 6-2 a permis aux Catalans de lutter jusqu’à la dernière minute. De leur côté, les Tarnais ont dominé en touche, mais ont trop souvent manqué de réalisme pour espérer rentrer avec la victoire.

Si les acteurs de ce match ont écrit un scénario fou, ils ont aussi pêché dans de nombreux secteurs de jeu. À l’image de la défense, où Castres (81% de réussite aux plaquages) et Perpignan (68%) ont peiné à être efficaces. En mêlée également, les deux camps se sont livrés une féroce bataille, néanmoins marquée par l’indiscipline.

Offensivement, les deux formations ont joué le jeu, mais ont trop fréquemment gâché des précieuses munitions. Face aux erreurs adverses, Castres s’en remettait à la botte de Pierre Popelin, alors que l’USAP préférait faire honneur à son ADN en relançant à la main. Les Catalans ont également serré les dents face à des assauts tarnais puissants.

Pour la première fois de la saison, Perpignan enchaîne deux victoires en Top 14. Ils pointent désormais à 17 points en Championnat. Cette réussite permet à Jeronimo de La Fuente et ses coéquipiers de prendre le large face à Montpellier (5 points d’avance) et leur évite de voir la 12e place s’éloigner, le LOU Rugby occupant cette dernière avec deux unités d’avance.

Après la rencontre, Mathieu Acebes s’est exprimé au sujet de ce résultat très important pour le maintien. Au micro de Canal+, il déclare : “Au-delà de l’enchaînement de victoires, c’était très important pour nous de gagner chez un gros du Top 14. Depuis qu’on est remonté, on a connu des résultats chez des concurrents au maintien, mais pas encore chez une équipe qui joue le Top 6. On a bien préparé le match et ça fait du bien à tout le monde.”

Pour les locaux, cette défaite les empêche de recoller au haut de tableau. Malgré un bonus défensif en poche, les Castrais restent à la 6e place du Championnat. En cas de victoire, ils auraient pu monter sur le podium de Top 14.

