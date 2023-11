VIDÉO. TOP 14. Le splendide dernier essai de l’USAP mystifie Toulouse, privé du bonus offensif

Ce samedi, l’USA Perpignan s’est réveillé en fin de match pour embêter les plans du Stade Toulousain en Top 14 avec un bel essai de Sadek Deghmache.

L’USAP a retrouvé ses couleurs et une bien meilleure mine qu’en début de saison. En parallèle, le Stade Toulousain pensait sortir de ce match avec un succès record pour cette saison de Top 14. Finalement, Ernest Wallon a vibré decrescendo (43-34) ce samedi 11 novembre, pour la 6ᵉ journée de Top 14.

Après 4 essais en première période, les Toulousains sont rentrés au vestiaire avec un avantage conséquent (31-6). Capuozzo, Jelonch, Costes et Arnold étaient déjà arrivés en Terre promise. Au retour de la pause, Melvyn Jaminet poursuit la fête et le public s’enflamme suite à l’essai de son arrière international.

Cependant, le groupe toulousain va devenir de plus en plus fébrile au fur et à mesure du match. En défense, notamment, les étreintes ont été de moins en moins concluantes et les Catalans transperçaient souvent le rideau toulousain en fin de match. Finalement, les Rouge et Noir comptent 16% de plaquages manqués et concèdent 11 turnovers sur la rencontre.

L'USAP relance et brille

À la 65ᵉ minute, l’USAP se sent pousser des ailes. Portés par leurs 3 essais en 20 minutes, les Catalans veulent croire à un peu plus qu’une simple victoire honorable à Toulouse. D’autant plus, Mathieu Acebes vient de rapprocher encore un peu plus les visiteurs des locaux, quelques minutes avant.

Toujours détenteurs du bonus offensif, les Toulousains attaquent la ligne adverse. Entré en jeu 10 minutes plus tôt, Sofiane Guitoune perd le contrôle du cuir et commet un en-avant. Offensifs, les Usapistes amorcent une contre-attaque fulgurante.

À 70 mètres de l’en-but toulousain, Mathieu Tanguy prend la gonfle et la confie à ses trois-quarts qui mettent le turbo. Ces derniers envoient au large et Lucas Dubois mystifie la défense adverse. L’ailier polyvalent casse 3 plaquages et transmet une offrande à Sadek Deghmache qui file à l’essai.

Magnifique essai de l' @usap_officiel 🔥



Les catalans se relancent complètement dans cette deuxième période ! #STUSAP pic.twitter.com/9g9umkk77I — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 11, 2023

Cette splendide action permet à Perpignan de recoller au score. Néanmoins, l’écart de 9 points ne sera jamais comblé par les joueurs de David Marty et Franck Azéma. Selon des propos relayés par L’Équipe, le troisième ligne de l’USAP Kélian Galletier traduit une partie mitigée :

À chaud, le verre est à moitié vide, mais on a montré aujourd'hui que nous avions des arguments à faire valoir. Beaucoup prévoyaient du spectacle, mais peu imaginaient ce scénario-là. On croit en nous. C'est encourageant. À 38-6, ils ont peut-être baissé de concentration, mais cette situation a été provoquée par notre capacité à ne pas lâcher.”

