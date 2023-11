Stade Toulousain. Personne n'en parle mais Anthony Jelonch va ENFIN rejouer en Top 14 depuis près d'un an !

Anthony Jelonch sera titulaire samedi avec le Stade Toulousain en ouverture de la 6e journée de Top 14 face à l'USAP. Son premier match depuis janvier dernier.

RUGBY. Top 14. Le Stade Toulousain aligne son armada de Tricolores face à l'USAPLe troisième ligne Anthony Jelonch sera titulaire ce samedi avec le Stade Toulousain en ouverture de la 6e journée de Top 14 face à l'USAP. Le Tricolore fait partie des nombreux Tricolores alignés sur la feuille de match par Ugo Mola pour la réception des Catalans. Des retours qui vont faire du bien au champion de France même si ce dernier a plutôt bien géré ce début de saison.

Pour Jelonch, c'est encore plus marquant puisque ce sera son premier match de Top 14 en club depuis près d'un an ! Blessé durant le Tournoi des 6 Nations, il n'avait ensuite pas terminé la saison. Sa dernière apparition en championnat remonte donc au 1er janvier face à Clermont.

Il avait ensuite joué deux rencontres de Champions Cup avant de rejoindre les Bleus. Il a donc retrouvé le groupe toulousain avec beaucoup d'envie. "Cela faisait assez longtemps que je ne m’étais pas entraîné avec le groupe, depuis janvier, donc ce n’était que du plaisir", confie le Tricolore via La Dépêche.

S'il était à Toulouse pour sa rééducation, ce n'est pas la même ambiance qu'avant la préparation d'une rencontre. Il a ainsi pu retrouver les copains avant une période de repos bien mérité mais également compliquée à gérer après l'élimination précoce en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud.

"Au bout de trois jours, je me disais : "Mais qu’est-ce que je fais ?" Je me faisais chier chez moi." Néanmoins, cette coupure a été bénéfique pour lui comme pour les autres joueurs du XV de France. La blessure mettra sans doute du temps à se fermer. Et les Bleus garderont certainement la cicatrice à vie, pour reprendre les mots du sélectionneur Fabien Galthié. Le débrief tant attendu de Fabien Galthié après la Coupe du monde : ''la cicatrice, nous l'aurons à vie''Néanmoins, les joueurs doivent rapidement basculer. "Nous sommes des joueurs professionnels, nous avons d’autres échéances maintenant et nous sommes à fond avec le Stade Toulousain." Les matchs vont désormais s'enchaîner en Top 14 avant la Champions Cup puis le Tournoi des 6 Nations 2024.

Après avoir gambergé, ils sont désormais concentrés sur de nouveaux objectifs. Un titre à défendre en championnat, une couronne européenne à tenter de décrocher ainsi qu'un potentiel deuxième Grand Chelem dans le viseur. En cette année pair, le sélectionneur des Bleus n'a pas caché sa volonté de remporter tous les matchs du Tournoi. Après un 6 Nations avorté en 2023, il nous tarde de revoir Anthony Jelonch à la pointe du combat cet hiver.