VIDEO. Ne ratez pas l'essai SURVITAMINÉ du titan de Perpignan Posolo Tuilagi

Le 2ème ligne de l'USAP Posolo Tuilagi a sonné la révolte face à Pau d'une charge dont il a le secret. En vain.

Son nom est sur toutes les lèvres en ce moment et à vrai dire, si vous ne le connaissez toujours pas, c’est probablement que vous étiez plutôt du genre à regarder "Échappées belles" samedi soir, plutôt que la finale du Mondial. On n'a rien contre ce programme de France 5 qui permet souvent de s’évader, mais tout de même, le sens des priorités, s’il vous plaît…

Lui ? C'est donc Posolo Tuilagi, la montagne samoane de l'USAP dont on vous parlait pas plus tard que la semaine dernière sur notre site. Il faut dire que le fils d'Henry fait partie des principaux joyaux suivis par le staff du XV de France pour la suite de l'ère Galthié et, entre son âge (19 ans), son gabarit (1m92 pour 145kg) et son style chevaleresque, difficile de passer à côté de lui.

Le problème avec lui, c'est qu'il aime justement passer sur les gens, ou plutôt les traverser, comme on dit. Avec ce physique de tonton des îles et cette force de taureau, Posolo ne peut pas jouer avec ses copains tranquillement comme le font beaucoup de garçons de son âge.

Un essai façon Fa'aso'o



Lui impressionne plutôt chaque semaine en Top 14 et humilie des pères de famille sur chaque prise de balle, alors que son paternel l’a pourtant éduqué dans le respect des anciens. Tout le paradoxe samoan…



Contre Pau et alors que son équipe était malmenée à domicile en 2ème mi-temps, on le vit ainsi sonner la révolte d’une charge dont il a le secret à 10m de la ligne béarnaise. En pointe de cellule et bien qu’arrêté au moment de recevoir le ballon, le titan des U20 a d’abord fait exploser Zegueur et Hewat grâce à sa puissance dans le bas du corps, avant de résister à 3 autres défenseurs palois jusqu’à les emporter dans l’en-but.

Des nouvelles de la Montagne samoane. pic.twitter.com/OyBNYLMDgQ — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) October 29, 2023



Bien soutenu par Veredamu, certes, on a néanmoins pu voir une nouvelle fois à quel point la surpuissance que dégage à lui seul le neveu de Manu n’avait pas d’égal en Top 14, en dehors peut-être de Meafou et Skelton (et encore).



A la peine en ce début de saison, l’USAP pourra tout de même compter sur son bison pour tenter de se revigorer dans les prochaines semaines. Qui en plus de l’enjeu en club, a une place en équipe de France à aller chercher d’ici le mois de février…