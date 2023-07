RUGBY. France U20. Le ''phénomène'' Posolo Tuilagi a déjà conquis la planète ovale

Le deuxième ligne de l'USAP, Posolo Tuilagi, a conquis la planète ovale en l'espace d'un match grâce à une performance énorme face à la Nouvelle-Zélande.

Le puissant deuxième ligne de l'USAP, Posolo Tuilagi, a conquis la planète ovale en l'espace d'un match. Si les supporters de Perpignan et les téléspectateurs du Top 14 connaissaient déjà son visage et son potentiel. Nombreux sont les fans de rugby à travers le monde à avoir découvert le nouveau membre de la célèbre famille jeudi face à la Nouvelle-Zélande. Le nom de Tuilagi est connu dans le monde entier. Il faut dire qu'ils ont été nombreux à martyriser leurs adversaires. Posolo, fils d'Henry et neveu de l'international anglais Manu, a montré une force incroyable et une domination sans faille contre la Nouvelle-Zélande. XV de France. Tout le monde parle de Meafou, mais si c’était Posolo Tuilagi le futur numéro 5 des Bleus ?Son futur manager, Franck Azéma, a exprimé son enthousiasme à travailler avec le jeune homme la saison prochaine à l'USAP via L'Indépendant. "C’est beau de voir émerger un garçon issu de la formation de l’USAP. Il est vraiment différent. C’est un phénomène. J’ai hâte de le voir évoluer avec l’équipe sur les prochaines saisons." À seulement 18 ans, Tuilagi a terminé la saison titulaire avec Perpignan, impressionnant Azéma par sa rapidité d'apprentissage, son intelligence de jeu et sa présence sur le terrain. Il avait notamment inscrit un essai déterminant pour l'USAP lors de l'access match face à Grenoble. Coupe du monde U20. La superbe victoire de la France sur la Nouvelle-Zélande vue par la presse étrangèreSon incroyable performance contre les Baby Blacks, où il a marqué deux essais, créé deux autres, avancé sur plus de 80 mètres et réussi 100 % de ses plaquages (11), démontre tout son talent. Il pourrait être compliqué pour l'USAP de le conserver dans les années à venir. Surtout si la formation catalane ne parvient pas à s'installer en Top 14. Du côté du XV de France et de Fabien Galthié, on a très certainement posé une option sur le deuxième ligne des moins de 20 ans.

En effet, Tuilagi peut encore représenter les Samoa ainsi que la France. Ce qui ajoute une intrigue supplémentaire. Selon des sources, l'Angleterre pourrait également entrer dans l'équation. Mais la France, qui a réalisé des performances exceptionnelles depuis quelques années et qui vise un premier titre mondial, voudra garder cette étoile montante dans ses rangs. "Il est à la fois capable d’enchaîner et d’avancer, mais aussi d’être très présent dans les tâches obscures", explique Azéma.

Il est toujours rafraîchissant de voir émerger de jeunes talents comme Posolo Tuilagi, et le rugby français a de quoi se réjouir avec une telle pépite dans ses rangs. Le futur s'annonce brillant pour ce joueur exceptionnel, et nous sommes impatients de voir la suite de son parcours sur les terrains de rugby. D'aucuns imaginent déjà une deuxième ligne chez les Bleus avec Emmanuel Meafou. Ce serait à n'en pas douter un attelage destructeur. Mais il ne faut pas oublier la complémentarité. Et surtout, il faut lui laisser le temps d'apprendre et de progresser sans vouloir brûler les étapes. Tuilagi, Jauneau, la France colle une fessée à la Nouvelle-Zélande, les supporters conquis !