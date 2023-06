Coupe du monde U20. La superbe victoire de la France sur la Nouvelle-Zélande vue par la presse étrangère

Ce jeudi, lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans, les Bleuets ont réalisé une superbe performance en dominant les Baby Blacks néo-zélandais.

Ce jeudi, lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans, les Bleuets ont réalisé une superbe performance en dominant les Baby Blacks néo-zélandais. Dans des conditions humides et difficiles en Afrique du Sud, les Baby Blacks ont vécu "une confrontation brutale avec la réalité" après avoir subi une défaite record contre la France. Les Bleuets se sont imposés avec un score impressionnant de 35 à 14. Au cœur de cette bataille, le 2e ligne français Posolo Tuilagi s'est révélé être "un véritable cauchemar" pour les Néo-Zélandais, marquant deux essais en force. XV de France. Tout le monde parle de Meafou, mais si c’était Posolo Tuilagi le futur numéro 5 des Bleus ?La presse étrangère, notamment le média néo-zélandais 1news.co.nz, rappelle que la France a infligé aux Baby Blacks leur plus lourde défaite jamais enregistrée dans ce tournoi. La marque précédente, une défaite de 12 points contre l'Angleterre lors des demi-finales du tournoi 2013, a été largement dépassée. Les All Blacks, via leur site officiel, admettent que leur mauvaise entame de match a rapidement compromis leurs chances de victoire. Ils reconnaissent également que "la France a été une équipe digne de ce succès, capable de hausser son niveau de jeu à tout moment." Tuilagi, Jauneau, la France colle une fessée à la Nouvelle-Zélande, les supporters conquis !Après une victoire difficile contre le Pays de Galles, les Baby Blacks ont éprouvé des difficultés à contenir le pack d'avants français, particulièrement dominant sous une pluie torrentielle à Paarl. Le site Stuff souligne que "le gros peloton français s'est avéré trop difficile à gérer pour la Nouvelle-Zélande dans de telles conditions météorologiques." La France avait décroché le point de bonus offensif à peine trois minutes après le début de la seconde période grâce au doublé de Tuilagi. VIDÉO. Vous vous souvenez de l’époque où Chabal et Henry Tuilagi se distribuaient les pastilles ?Cependant, la plus grande contribution de Tuilagi au match est survenue dans les derniers instants, après que la Nouvelle-Zélande a marqué son deuxième essai pour réduire l'écart à 28-14, comme le souligne Rugbyonslaught. À ce moment crucial, le solide 2e ligne français a tout renversé sur son passage avec une prise de balle impressionnante, "où il a semblé que toute l'équipe néo-zélandaise et le staff essayaient de l'arrêter." Bien qu'il n'ait pas marqué directement sur cette action, il a porté le ballon profondément dans la moitié de terrain adverse, permettant à son partenaire de deuxième ligne, Brent Liufau, de marquer l'essai décisif.

Néanmoins, tous les commentaires ne concernent pas uniquement les performances sur le terrain. Rugbydump rapporte que le Haka d'avant-match des Baby Blacks a suscité des réactions mitigées chez les fans de rugby du monde entier. Certaines critiques qualifient ce Haka allongé de "ridicule" et plus adapté à TikTok qu'à une tradition rugbystique respectée. Certains estiment que ce rituel emblématique a perdu de son effet en durant plus de deux minutes. Certains vont même jusqu'à accuser les Baby Blacks de consacrer plus de temps à la pratique du Haka qu'à leur propre jeu.

À l'issue de ce match mémorable, les Baby Blacks occupent désormais la troisième place de la poule A. Toutefois, ils conservent leur destin entre leurs mains avant d'affronter le Japon lors de leur dernier match de poule. Les Kiwis devront remporter cette rencontre et espérer des résultats favorables dans les autres matchs pour avoir une chance de se qualifier pour les demi-finales. Rappelons que seules les équipes classées à la première place de chaque poule, ainsi que le meilleur deuxième, accéderont à cette étape cruciale du tournoi.