RUGBY. 77 points, le match fou Stade Toulousain/USAP a régalé les supporters sur les réseaux sociaux

Ce samedi, le Stade Toulousain affrontait l'USAP dans le cadre de la 6e journée de Top 14. Une rencontre marquée par dix essais, dont six des Toulousains.

Vu l’équipe alignée, c’est obligatoirement 5 points aujourd’hui. #STUSAP — Pablo (@pgllenn) November 11, 2023

Tiens ils arrivent en pyjama... ce gris et ce jaune. BERK ! #STUSAP pic.twitter.com/BiYDKcm6RT — Sandrinou ST64 🖤❤ 5ème 🌟 22🥇 (@Sandrinou64) November 11, 2023

5 placages catalans et 5 joueurs sang et or dans le camp toulousain, va falloir faire du ménage rapidement #STUSAP November 11, 2023

Énorme domination dans ces 8 premieres minutes , on encore imprécis et l’Usap ultra indiscipliné. #STUSAP — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 11, 2023

Si les joueurs perpignanais sortent de la zone de ruck ils meurent ? #STUSAP November 11, 2023

Le début de la rencontre a été marqué par les nombreuses initiatives des locaux face à des Catalans qui ont beaucoup défendu.

Il y a plus de supporter de l usap que de supporter de Toulouse 🤣#STUSAP — 𝓙𝓪𝓶𝓮𝓼 𝓗𝓪𝓻𝓽 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🐐 (@UsapRaph) November 11, 2023

Ange tu es différent #STUSAP — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 11, 2023

Il a fallu attendre la 20e minute pour voir le premier essai du Stade Toulousain par Ange Capuozzo suite à un jeu au pied de Ramos.

Ça semble si facile quand c'est joué comme ça #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

En avant bordel de merde comment il peut accorder cet essai même l’arbitre vidéo fan toulousain a remis le ralenti 😡😡#STUSAP — 𝓙𝓪𝓶𝓮𝓼 𝓗𝓪𝓻𝓽 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🐐 (@UsapRaph) November 11, 2023

Un peu généreux de l’accorder cet essai non ? #STUSAP — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) November 11, 2023

Très étonné qu’on ne revienne pas sur le déblayage sur Costes.

Et l’essai de Capuozzo c’est aussi assez limite #STUSAP — Clément Mazella (@ClementMazella) November 11, 2023

Une réalisation qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters.

Mais depuis la CDM c'est un emploi fictif d'être vidéo arbitre ? Entre le déblayage sur Costes et l'essai de Capuozzo ... #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

On peut jouer vite une pénalité à 2m de la marque maintenant?#STUSAP — Thib Darc (@DarcThib) November 11, 2023

C'est moi ou c'est un steak ce match ?

Puisque c'est haché.

Steak haché. #STUSAP — L'autre Con (@DelasalleSamuel) November 11, 2023

A priori, c'est déjà Noël du côté de Toulouse 😂#STUSAP pic.twitter.com/Auxtu0Jn6T — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 11, 2023

Je nous ai connu plus inspiré.. #STUSAP — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 11, 2023

Rendez nous Antoine par pitié, Graou contrôle ni ses avants, ni ses arrières... #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

Bon stop les jeux au pied de merde là jouez propre et jouez simple #STUSAP — mzizouuu (@mzizzzzzz) November 11, 2023

Pendant ce temps,le @StadeToulousain renait et ça,ça fait plaisir 🥰!#STUSAP — MATHIEU 007 (@007Jean5) November 11, 2023

Le deuxième essai a été inscrit par Jelonch sur une puissante course après la demi-heure de jeu.

On marque mais l’intelligence de jeu encore de pas prendre la mêlée à 1 joueurs de moins pour lancé le jeu proprement voir allez chercher un deuxième carton #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 11, 2023

Toulouse arbitré contre une petite équipe... on vois pas les fautes de Toulouse qu'on reproche à l'autre..#STUSAP — Luca Alsina (@luca_alsina) November 11, 2023

Ça risque de se transformer en valise #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

A 14 contre 15, l'USAP a encaissé un 3e essais avant la pause.

Jelonch il est vraiment pas là pour rigoler, ça va être un antagoniste sur cette saison #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

Jelonch quel animal tout de même #STUSAP — DrogonKhal 🔴⚫🟣 (@Dr0g0nKh4l) November 11, 2023

La justesse de Costes me foudroie #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 11, 2023

La défense de l’USAP est inexistante mais les noirs comment à proposer du très beau jeu la #STUSAP — Pablo (@pgllenn) November 11, 2023

Avec Etzebeth on aurait même pas demandé la vidéo #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

D’après le théorème D’eben, si le ballon qui roule ou qui vole dans le sens du vent, alors l’inertie de ce ballon fait qu’il pars vers l’arrière #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 11, 2023

#stusap l'USAP arrive tout de même à avoir 6 points sans être rentré UNE SEULE FOIS dans les 22 !

Mi-temps à Wallon ST 31-6 Perpignan — Bern@rd (@BernardStumpf) November 11, 2023

A la pause, Toulouse menait déjà largement 31 à 6 face à Perpignan.

Et donc la les mecs doivent encore faire rentrer baille, Dupont et elstadt... Il va être sympa ce match#STUSAP #Top14 — corentin maugue (@corentin_maugue) November 11, 2023

2 essais litigieux mais clairement le ST domine. Et le banc n'est pas encore rentré, ça promet une grosse seconde période !#STUSAP — 🐾 Hib'𝐋𝑜O 🐺 (@LoO_Stick) November 11, 2023

Costes s’inscrit de plus en plus comme le futur de la France à son poste. Joueur , grosse TI , et bosseur de l’ombre aussi sans ballon. Il a encore du déchet mais son activité est énorme à son âge. #STUSAP — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 11, 2023

Allez celui là il est aussi pour Costes 😅 #STUSAP — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 11, 2023

La deuxième a démarré comme la fin de la première avec un essai de Toulousa par Jaminet. Le bonus offensif a été sécurisé.

Quand t'as Paul Costes dans ton équipe tu joues à 16 ... il bosse pour deux #STUSAP — Mick (@mick_tou) November 11, 2023

Costes qui tue le 10 et qui offre indirectement l'essai à Jaminet, mais arrêtez le 💀 #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

Ah oui donc La Défense concrètement #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 11, 2023

Mérité pour Perpi...

En réponse à ce réveil Sang et Or, le Stade qui fait entrer Antoine Dupont #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

Les Catalans ont cependant réagi avec deux essais coup sur coup avant la 50e, profitant d'une baisse de régime des locaux en défense.

Et oui faut défendre aussi à ce sport. #STUSAP — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 11, 2023

Oh la passeoire #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 11, 2023

A priori la défense est optionnelle en 2nde mi-temps #STUSAP — Lord Byron (@BrooklynWoo) November 11, 2023

Mauvaka pas content = essais #STUSAP — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 11, 2023

La passe de roumat bien joué ! #STUSAP — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) November 11, 2023

si Perpignan venait à descendre vous pensez le phénomène Tuilagi restera on ira dans un autre club TOP14 ?#STUSAP — Ace 🃏 (@EnModeRugbyman) November 11, 2023

Putain mais on peut arreter de foutre des coudes dans la tronche de Dupont ? #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

Acebes à peine rentré il est déjà insupportable #STUSAP — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) November 11, 2023

#STUSAP Le mec n'a pas de chance, il a fait un geste dégueulasse et sur Dupont le GOAT. Évidemment que ça gueule sa mère — Seth Moriarty (@SethArcEnCiel) November 11, 2023

Je comprends plus rien moi je croyais qu’il avait le droit #STUSAP pic.twitter.com/xxDWtOOiqT — XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 11, 2023

Je pense qu Antoine Dupont a dû serrer des fesses juste un instant. #STUSAP — KATHE- LEEN (@Kathleen2C) November 11, 2023

Très belle seconde mi-temps de l’USAP.

Courageux, dynamique et vaillant.

De belles valeurs catalanes.#STUSAP — Bigwab (@Bigwab1) November 11, 2023

#STUSAP A la recherche de la défense toulousaine — Seth Moriarty (@SethArcEnCiel) November 11, 2023

N’importe quoi ce match #STUSAP — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 11, 2023

La fin de match a été totalement folle avec des essais catalans face à une défense toulousaine dépassée.

C’est pas possible de défendre comme ça #STUSAP — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) November 11, 2023

D'où l'@usap_officiel joue mieux à 14 à Toulouse qu'à 15 ? 🤣#STUSAP — Guillaume (@Guimac27) November 11, 2023

Cette capacité à se rendre compliqué un match facile est assez impressionnante 😂 #STUSAP — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) November 11, 2023

Le nombre de combinaisons qu’on fait qui sont téléphones c’est pas normal on bosse quoi au entraînement en attaque et je parlerai pas de la défense #STUSAP — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) November 11, 2023

Sympa ce match de basket #STUSAP — Damien Duquenne (@DamienDuquenne) November 11, 2023

43-34

Palyndrome



Ouais je préfère dire des conneries que de m'énerver. Parce que là y'a ... des baffes qui se perdent. #STUSAP — L'autre Con (@DelasalleSamuel) November 11, 2023

Le bloc façon footballeur américain de Guitoune #stusap — Penya Les us@pistes (@usapistes) November 11, 2023

Tuilagi sonné. Profitez ça va pas arriver souvent ! #STUSAP — L'autre Con (@DelasalleSamuel) November 11, 2023

Faasalele juste pour l'intention il doit prendre jaune là dessus #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

C’est pas si mal le bunker hein ? #STUSAP — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) November 11, 2023

perdre un bonus sur un match comme ça c’est un honte #STUSAP — 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑎𝑢𝑥 (@muxuagram) November 11, 2023

On voit rien, la caméra sauve probable Faasalele sur ce coup là #STUSAP — Carabinou (@Denssss31) November 11, 2023

Insupportable fin de match .. toujours plus long... C'est donc fini le temps où les arbitres prenaient des décisions ?#STUSAP #Top14 — Goulixx ❤️🖤 (@Goulix52) November 11, 2023

On ne va même pas prendre le bonus offensif sur ce match et ça me terrifie. #STUSAP — Jules (Céline Boutier Fan Account) (@djulodjulo) November 11, 2023

Ce match est une faute professionnelle. #STUSAP — Guillaume 🇨🇵🇺🇦🇪🇺 (@guillegros) November 11, 2023

Le Stade Toulousain a finalement perdu

#STUSAP C'est une honte de prendre deux essais en supériorité numérique et de même pas avoir le BO contre Perpignan putain — Le Colombien (@ElColombiano360) November 11, 2023

Victoire 43 à 34 du Stade Toulousain, sans aucun bonus de chaque côté.