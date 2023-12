RUGBY. Popelin, Abadie ou encore Marchant... voici les meilleurs recrues de la mi-saison en Top 14 !

Dès ce vendredi, la onzième journée de Top 14, et dernière de l'année au passage, sera lancée. De quoi tirer un premier bilan de ce début de saison, et des recrues au top !

Quelques mentions honorables

Avant de commencer notre classement des meilleures recrues pour ce début de saison de Top 14, voici quelques mentions honorables. Nous allons commencer par un habitué du Top 14, en la personne de Benjamin Urdapilleta, vainqueur du Brennus en 2018. L'ouvreur emblématique du CO a posé ses valises en Auvergne cette année, où il a rejoint son mentor, Christophe Urios. En plus d'être efficace sur le terrain, "Urda" est également devenu un leader de cette équipe en quelques mois. Ce dernier a joué huit rencontres cette année, et toutes en tant que titulaires !

Ensuite, voici un autre ouvreur qui aurait pu faire partie de cette liste, Enzo Hervé ! L'ancien joueur de Brive a presque fait oublier l'iconique Dan Biggar, tant sa qualité dans le jeu et face aux perches a été bonne. Hervé totalise 11 matchs depuis le début de la saison, dont huit titularisations. En plus de cela, il occupe la quatrième place des meilleurs réalisateurs cette saison, avec 95 unités inscrites.

Autre joueur susceptible de figurer parmi les révélations du Top 14 à la fin de la saison, Joe Marchant. L'international anglais occupe bien le poste de titulaire et son association avec Ward est une des meilleures du championnat. Après une Coupe du monde réussie, le centre de 27 ans continue de livrer de belles prestations en Top 14.

Enfin, nous aurons également pu placer Blair Kinghorn dans notre classement, mais ce dernier est arrivé un peu trop tardivement en Top 14. Néanmoins, l'international écossais s'est parfaitement adapté au système de jeu toulousain, en témoignent ses deux matchs de Champions Cup !

5ᵉ : Setariki Tuicuvu

C'est peut-être le moins connu de notre classement, mais Setariki Tuicuvu n'en demeure pas le moins talentueux ! L'arrière polyvalent de Toulon réalise une première partie de saison monstrueuse, à tel point, que Pierre Mignoni lui accorde toute sa confiance. Arrivée de Brive en qualité de joker Coupe du monde, le Fidjien a répondu au-delà des attentes des supporters varois, et a logiquement vu son contrat se prolonger jusqu'à la fin de la saison. Ce dernier est le meilleur marqueur de son équipe, avec quatre réalisations, et a été titulaire dix fois sur onze. En plus de cela, il évolue aussi bien au centre, qu'à l'aile et à l'arrière.

4ᵉ : Joe Simmonds

Comment ne pas poursuivre ce classement sans placer Joe Simmonds, le meilleur réalisateur du Top 14 ? L'ouvreur de la Section Paloise a totalement transformé le jeu des Béarnais, à tel point qu'il est devenu la coqueluche du Hameau ! Outre ses 118 points en dix matchs et neuf titularisations, Simmonds est un magnifique chef d'orchestre ! Son association avec Dan Robson et Thibault Daubagna fonctionne parfaitement, et le joueur de 27 ans semble être dans un fauteuil lors de chaque partie. Simmonds a su imposer son style de jeu en quelques mois, et n'est pas étranger aux très bons résultats de Pau.

3ᵉ : Pierre Popelin

Parfois, il y a des transferts qui permettent à certains joueurs de renaître, et avec Pierre Popelin, c'est exactement ce sentiment ! L'ancien de La Rochelle brille sous ses nouvelles couleurs, et le jeu tarnais correspond à merveille au sien. Ce dernier impulse une nouvelle dynamique aux hommes de Davidson, avec un jeu de mouvement et de vitesse. En plus d'être un excellent animateur, très tourné vers l'attaque, c'est aussi un buteur adroit qui n'est qu'à cinq petits points de Simmonds (113). En neuf rencontres et huit titularisations avec le CO, Popelin a déjà conquis le public de Pierre Fabre. Et si la surprise de la liste de Galthié était castraise cette année ?

2ᵉ : Esteban Abadie

C'est certainement l'un des visages que nous allons bientôt retrouver en équipe de France ! Malgré un physique moins imposant que la norme, Esteban Abadie est pétri de talent et confirme tous les espoirs placés en lui. Arrivé de Brive l'année dernière, ce guerrier était le joueur le plus utilisé du Top 14 ! Cette saison, rebelote, car il est encore le troisième ligne avec le plus de temps de jeu du championnat. Ceci s'explique par des performances de très haut niveau, et une capacité à tout bien faire. Ce dernier est le meilleur contreur en touche, mais réussi aussi à bien porter la balle et à jouer avec les arrières. Dans le combat, il est aussi présent et fait partie des meilleurs gratteurs également, avec cinq ballons récupérés. Avec huit titularisations en neuf matchs, Esteban Abadie fait déjà partie des leaders du RCT, à tel point que Pierre Mignoni l'a nommé capitaine lors de la réception de Pau.

1ᵉʳ : Damian Penaud

À n'en pas douter, Damian Penaud est la meilleure recrue de ce Top 14 après seulement cinq matchs dans les pattes. L'ailier du XV de France n'a pas eu de mal à s'acclimater à son nouveau club, et figure déjà en tête des marqueurs d'essai du championnat, avec sept réalisations. Dans toutes les équipes types possibles du mondial, l'ancien de l'ASM poursuit son aventure et continue de marquer l'histoire du rugby français, à 27 ans. Évidemment, ses coéquipiers de club, qui sont les mêmes en sélection, à l'image de Bielle-Biarrey, Jalibert, Lucu ou encore Moefana lui sont d'une grande aide. Cette saison, l'UBB compte bien remporter le premier Brennus de son histoire, avec Damian Penaud comme arme principale.

