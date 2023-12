RUGBY. ''Est-ce que c’est le début de la fin ?'', ce colosse du XV de France qui a bien failli prendre sa retraite !

Les cas de blessure ont affecté le XV de France avant et pendant la Coupe du monde. À tel point, qu'un des joueurs majeurs s'est demandé s'il n'était pas préférable de prendre sa retraite...

Paul Willemse en plein doute

Le retour vers les terrains de Top 14 n'a pas été un long fleuve tranquille pour Paul Willemse ! Considérablement gêné à la cuisse droite depuis plus d'une saison, le deuxième ligne international s'est vu refuser la plus belle des compétitions, la Coupe du monde en France !

Le joueur du MHR a rechuté, juste avant de préparer le match d'ouverture face aux Blacks, ce qui a évidemment handicapé le XV de France.

Si cette nouvelle a été perçue comme un coup dur important pour les Tricolores, il l'a été d'autant plus pour le principal intéressé ! Willemse aurait même pensé à prendre sa retraite sportive, à tout juste 31 ans !

L'homme aux 31 sélections a avoué à nos confrères de l'Équipe : "J’ai pensé un moment que le rugby pouvait s’arrêter. Dans les moments difficiles, je pensais toujours à cette motivation quinze de France, à cette Coupe du monde. Mais quand vous enchaînez les blessures, ce qui ne m’était jamais arrivé dans ma carrière, un an et demi de merdes, vous commencez à perdre confiance et vous vous dites : « Est-ce que c’est le début de la fin ? Est-ce que c’est votre corps qui vous dit stop ? » Vous vous posez tellement de questions."

"Je ne savais plus si je pouvais, si je voulais continuer à jouer. Vous ne faites pas de bons matches, ni en équipe de France, ni en club. Le club est énervé et c’est normal parce que je ne jouais pas beaucoup ou pas bien. Je pars en équipe de France, c’est compliqué aussi. Vous sentez le stress, la pression alors que la Coupe du monde arrive. J’ai commencé à penser à arrêter."

De retour pour le Tournoi ?

Après de longs mois en demi-teinte, est-il possible de revoir Paul Willemse porter à nouveau le maillot du XV de France ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte !

Premièrement, Willemse n'est plus tout jeune, et dans l'optique d'une Coupe du monde 2027 en Australie dans quatre ans, sera-t-il d'attaque à 35 ans ? Fabien Galthié pourrait privilégier des profils moins expérimentés, mais plus jeunes afin de se donner une marge de progression.

Ensuite, vient la concurrence, car au poste de numéro 5, le géant sud-africain se partageait la place de titulaire avec Romain Taofifenua en tant que vraie poutre de la mêlée. Néanmoins, l'émergence d'un certain Meafou, et sa naturalisation, ont rabattu les cartes en équipe de France. Le Toulousain serait même le favori pour enfiler ce maillot en Bleu lors du Tournoi.

Enfin, qu'en est-il du niveau de jeu de Paul Willemse ? Très performant et défense et ballon en main, le natif de Pretoria avait eu des passages à vide en Bleu, notamment lors de la dernière édition du Tournoi des 6 Nations. Après deux mois de repos, le seconde ligne a enchaîné les rencontres de Top 14 et de Challenge Cup avec son club, sans la moindre gêne.

Ce dernier avoue : "Si le staff trouve que je suis en forme, je serai content d’être sélectionné. Mais c’est d’abord ma responsabilité de montrer que je suis en forme en club." (L'Équipe)