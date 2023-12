RUGBY. Personne n'en parle, mais Pablo Uberti réalise un début de saison tonitruant en Top 14 !

Joueur presque anonyme dans l'effectif XXL de Bordeaux, Pablo Uberti n'en est pas moins un des éléments forts de ce début de saison. Portrait d'un espoir du rugby français.

L'éclosion cette saison ?

Amateurs de Top 14, le nom de Pablo Uberti vous dit certainement quelque chose ! Le trois quarts polyvalent de l'UBB enchaîne les titularisations cette saison, et les essais, malgré une forte concurrence !

Et pourtant, l'année dernière, le Bordelais n'avait joué que 12 matchs pour seulement 5 petites titularisations ! L'émergence du jeune Depoortere au centre de l'attaque, la fin de carrière de Rémi Lamerat, la très bonne saison de Moefana et de Vili avaient laissé peu de temps de jeu à Uberti.

Néanmoins, lors de sa seconde saison professionnelle à Bordeaux, en 2020, ce dernier avait été une des bonnes surprises du mercato, avec pas moins 24 matchs dont 13 en tant que titulaire. Arrivé tout droit de Grenoble, Uberti sortait de deux ans de prêt en Pro D2, où ses performances avaient attiré l'attention des écuries du Top 14.

Ancien membre de l'équipe de France des moins de 20 ans, ce joueur élancé et rapide est un profil intéressant en Top 14. Loin des monstres physiques que sont Danty ou Fickou, Uberti à d'autres qualités à faire valoir !

Cette année, le joueur de 26 ans n'a manqué que deux journées de Top 14, et a été sur le banc des remplaçants qu'une seule fois en championnat. Ainsi, lors des dix premières rencontres, il comptabilise sept titularisations, déjà plus que l'année dernière. L'UBB a aussi fait appel à lui en Champions Cup, preuve qu'Uberti est devenu un élément important du système de jeu des Girondins.

Une reconversion idéale à l'aile ?

Bien que ce soit au centre que Pablo Uberti a été formé aux joutes du rugby professionnel, c'est bien à l'aile cette saison qu'il excelle ! Dans le même style que Pierre-Louis Barassi, ce dernier reste rapide et puncheur.

Ballon en main, Uberti peut évoluer en premier comme en tant que second centre, mais son habilité avec la balle ovale lui permet d'être une menace à l'aile. En effet, il dézone énormément au cours de la partie, entre les centres, ce qui est difficile à lire pour les défenses.

En tant que finisseur, Uberti s'est également trouvé des qualités cette saison, car l'ailier de l'UBB a déjà franchi la ligne quatre fois cette saison. Un record en carrière.

Néanmoins, si certains s'inquiètent de la concurrence à ce poste à Bordeaux, ils ont raison puisqu'un certain Damian Penaud monopolise une aile. Sur l'autre, le jeune et talentueux Bielle-Biarrey jouit de son nouveau statut d'internationale et reste un titulaire. Néanmoins, Uberti grappille de plus en plus de temps de jeu, et semble aussi être passé devant la bombe de Kinshasa Madosh Tambwe.

En novembre 2022, Uberti avait été appelé par Galthié pour préparer les tests matchs face à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, le centre polyvalent n'avait pas été sélectionné.

Après un début de saison rythmé par la Coupe du monde, des turnovers seront possibles en équipe de France, et au vu de la forme actuelle de Bordeaux, certains joueurs comme Depoortere ou Buros pourraient goûter aux joies de la scène internationale. Pablo Uberti pourrait également faire partie de l'aventure ! Affaire à suivre.

