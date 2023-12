RUGBY. Entre Défi et Détermination, Auguste Cadot espère encore briller avec Montpellier en Top 14

Le jeune centre de Montpellier Auguste Cadot a marqué un doublé en Challenge Cup. Aura-t-il à nouveau sa chance avec le MHR en Top 14 ?

TOP 14. RUGBY. MHR. De champion à dernier, Montpellier est-il en train de sombrer ?Match clé pour Montpellier ce samedi face au LOU. Les Héraultais ont remporté le week-end dernier leur premier succès depuis août face à Castres. Sur une bonne dynamique grâce aux deux victoires en Challenge Cup, ils ont enchaîné à domicile. Mais la route est encore longue vers la qualification pour les phases finales.

Avant cela, il va falloir se sortir de la zone rouge. Et cela passe inévitablement par des performances à l'extérieur. Et ça tombe bien, puisque Lyon n'est également pas eu mieux avec seulement trois victoires au compteur en Top 14. Ce serait sans doute le bon moment pour le MHR de décrocher un premier succès en terre hostile cette saison.

Ce pourrait aussi être l'occasion de donner du temps de jeu à certains éléments afin d'apporter plus de concurrence dans le groupe et de faire progresser l'ensemble de l'équipe. Remplaçant contre Ospreys, Auguste Cadot a récemment marqué des points au sens propre comme au figuré avec deux essais inscrits aux dépens des Gallois en Challenge Cup.

Le jeune centre découvrait la compétition cette année après avoir rejoint Montpellier en provenance de Biarritz. Jusqu'ici, il ne comptait qu'un match de Top 14 au compteur avec le BO. Aligné d'entrée contre Paris lors de la troisième journée, il pourrait à nouveau grappiller des minutes à Gerland si on lui en donne l'occasion.

En signant au MHR, Cadot a pris des risques. A Biarritz, il était installé comme titulaire avec 22 titularisations en 24 matchs joués pour sa première saison chez les pros. Visiblement, la concurrence des internationaux français comme Vincent, mais aussi les Bok Serfontein et l'Italien Garbisi ne lui faisait pas peur.

"Quand t’as la possibilité de jouer en Top 14, c’est dur de refuser une offre. Peut-être que le train ne passe qu’une fois", confiait-il à Sud-Ouest en mai dernier avant de signer jusqu'en 2026 à Montpellier (1 année Espoir + 2 années Pro). L'USAP, l'UBB ou encore Clermont étaient aussi intéressés par son profil. Formé au RC Chagny (Côte-d'Or) et annoncé à 91 kg pour 1,81m, il peut aussi évoluer à l'ouverture.

"C’est un trois-quarts au fort potentiel avec de belles qualités physiques", commentait Philippe Saint-André à son arrivée au MHR. En rejoignant le champion de France en titre, il savait qu'il allait devoir prendre son mal en patience malgré sa très grande envie de jouer. Il "faut gagner sa place".

Et cela passe aussi par le travail. "Je sais que je peux faire plus. Tous les matchs on peut faire mieux. On peut progresser en tout. Faire tout en mieux ! Technique, vitesse, placement, jeu au pied…". Mais Auguste Cadot, porté par la fougue de la jeunesse, n'est pas du genre à se ménager à l'entraînement. Victime d'une commotion face à Paris en début de saison, il a désormais à coeur d'enchaîner. Aura-t-il sa chance face à Lyon samedi ?