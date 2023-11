TOP 14. RUGBY. MHR. De champion à dernier, Montpellier est-il en train de sombrer ?

Sacré champion pour la première fois de son histoire il y a un an et demi, Montpellier enchaîne les désillusions depuis.

Ils étaient sur le toit de France il y a quelques mois, ils sont au fond du classement désormais. Ce dimanche 18 novembre, le Montpellier HR pointe à la dernière place de Top 14 après une défaite (23-16) contre l’USAP, à Perpignan. Les Cistes connaissent une descente aux enfers dans la continuité de leur saison précédente. Ainsi, le MHR commence la saison 2023-2024 avec seulement 1 victoire en 7 matches, la dernière étant le 20 août contre le Stade Rochelais.

Après la défaite contre Clermont à domicile, il y a une semaine, le président du MHR s'exprimait au quotidien Midi Libre. AInsi, Mohed Altrad déclarait ceci à propos de la situation de son club : “Il n’y a pas de problèmes fondamentaux. Dire qu'il y a le feu partout, je n’y crois pas. On ne descendra pas en Pro D2, hein !” Mais désormais, le MHR est bel et bien lanterne rouge et s’il reste 19 journées pour changer cela, encore faut-il savoir ce qui ne marche pas.

Depuis que Montpellier s’est installé sur le devant de la scène hexagonale, les Cistes ont toujours joué un jeu physique. Au début, le MHR a même eu la réputation de terre d’accueil des Sud-Africains, certains entraîneurs de Top 14 un peu taquins les comparant même à des équipes de Super Rugby. Cependant, leur pack a baissé en qualité dans ce domaine-là depuis leur titre de champion de Top 14, en juin 2022.

Montpellier et la fuite des costauds ?

Premièrement, le capitaine courage Guilhem Guirado s’en est allé prendre une retraite bien méritée. Ensuite, leur autre talonneur Brandon Paenga-Amosa est également parti, l’Australien de 28 ans est rentré au pays à l’été 2023 pour postuler au mondial. Enfin, le MHR a également vu des joueurs comme Zach Mercer ou Mohamed Haouas partir de ses rangs, le tout sans vraiment chercher ou réussir à les remplacer. En parallèle, l’indémodable Paul Willemse enchaîne les pépins physiques et, de toute manière, ne suffit pas à lui seul.

Depuis le titre, Montpellier manque d’impact et ce secteur ne semble pas s’arranger avec les renforts de ces deux dernières saisons : Karl Tuʻinukuafe, Harry Williams et Sam Simmonds, notamment. Les greffes d’internationaux trentenaires et expérimentés ne prennent pas et Montpellier paraît avoir perdu son jeu et son pack, les deux vont de pair pour les Cistes. De plus, les jeunes pousses prometteuses arrivent dans un climat sportif complexe, à l'image du jeune Lenni Nouchi en pleurs après la défaite à Perpignan. Pour tenter de retrouver sa conquête, déjà, le MHR a déjà annoncé l’arrivée d’Antoine Battut comme spécialiste de la touche, dès lundi.

Après Clermont, Richard Cockerill, dont le système était déjà en fin de course avec la sélection anglaise, pointait également du doigt l’impact physique de son écurie. D’après des propos rapportés par L’Équipe, il déclarait : “Physiquement, on n'y est pas. On ne respecte pas la tactique fixée pour le match donc c'est forcément décevant. Il n'y a pas d'énergie, beaucoup de fautes. Je cherche des solutions, mais le match n'est pas bon.” De la même manière, Julien Tisseron avouait face à la presse qu’il “y a beaucoup de secteurs où [ils souffrent] face à une équipe costaude”.

Montpellier a-t-il oublié comment répondre au défi physique ? En tout cas, lors de la défaite à Perpignan, l’indiscipline et le manque de confiance sont venus se rajouter. Pour éviter de se découvrir de nouveaux défauts, la réaction doit être forte et rapide, au risque d’être surpris en fin de saison.