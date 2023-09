Coupe du monde. XV de France. ''Je surmonte ça en prenant les steaks les uns après les autres'', Willemse le morfal

Pour le moment, Paul Willemse se contente donc d'être un simple spectateur en attendant éventuellement son heure pour retrouver le XV de France.

XV de France. Peut-on envisager de jouer les Springboks sans Paul Willemse dans la cage ?Si les supporters tricolores et de nombreux observateurs sont focalisés sur les avancées du cas Antoine Dupont, un autre joueur du XV de France est dans l'attente : Paul Willemse. Blessé avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, son retour pourrait beaucoup de bien aux Bleus en vue des phases finales.



"Les journalistes m’appellent toutes les deux semaines. Je me tiens prêt à rejoindre l’équipe si besoin, le temps d’être remis sur pied, d’ici une ou deux semaines ça devrait être bon", a confié le deuxième ligne du MHR dans le cadre du podcast officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Pour l'heure, il continue de travailler sans son coin à Montpellier et reste à disposition du staff en cas de besoin. L'avantage de jouer une coupe du monde à domicile. "Pour le moment, je suis à 70 % je dirais. Sur les semaines qui viennent, je vais m’assurer que tout va bien, et on verra ce qu’il va se passer."

Quand bien même, il serait apte à jouer, pourra-t-il rejoindre le groupe et jouer un match couperet dont l'intensité promet d'être très élevé ? On imagine que l'encadrement tricolore lui fera passer des tests pour savoir si oui ou non, il est prêt physiquement pour ce niveau d'engagement.

Pas facile pour lui d'être dans son coin pendant que les copains vivent l'expérience d'une vie. Lui qui avait déjà manqué le Mondial 2019 au Japon a à nouveau subi un coup du sort. Un moment une fois de plus compliqué à vivre mais renforce sa détermination. "À chaque coup dur, au cours de ma carrière, je me suis toujours donné plusieurs jours pour digérer. Je mange pas mal sous le coup de l’émotion, donc je surmonte ça en prenant les steaks les uns après les autres."

Willemse montera-t-il dans le train de la Coupe du monde en cours de route ? Pour le moment, il se dit à quai et estime que si un joueur doit retrouver le groupe le plus rapidement possible, c'est plutôt Antoine Dupont. "S’il faut faire revenir un mec, c’est lui. C’est un joueur impressionnant. Et au niveau du mental, il est sur une autre planète."



Sera-t-il apte pour un potentiel quart de finale face à l'Afrique du Sud ? Sud-Africain d'origine, le deuxième ligne a été impressionné par l'intensité que les Boks ont mise dans les rucks face à l'Irlande. Mais aussi par leur intelligence pour ne pas aller trop loin. "Il n’y a eu aucun carton, dans un match aussi physique, c’est rare et ça montre l’intelligence des mecs, au-delà de l’intensité physique". Pour l'instant, il se contente donc d'être un simple spectateur en attendant éventuellement son heure.