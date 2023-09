XV de France. Peut-on envisager de jouer les Springboks sans Paul Willemse dans la cage ?

Alors que les quarts de finale se profilent, la tentation Paul Willemse se fait de plus en plus grande, lui qui est sur le retour. Mais pourra-t-il réintégrer le groupe France.

Face à la Namibie Thibaud Flament et Cameron Woki ont donc fêté leur 5ème association en Bleu dans la cage. De quoi donner un petit vécu commun à ces deux garçons en 2ème ligne. Lequel pousse à gauche, lequel pousse à droite ? Il semblerait que ce soit le Toulousain à qui l’on demande d’être aux fesses d’Uini Atonio, mais leur interchangeabilité est un atout pour le pack français. Reste qu’en mêlée, l’édifice tricolore, bien que solide et propre globalement, semble moins dominant depuis cet été en rapport à ce que l’on connut de lui ces dernières saisons. Faut-il y voir une conséquence de l’absence de Paul Willemse , le 38 tonnes des Bleus ? Probablement…

Et puisque les résultats du week-end laissent à présager (sauf cataclysme) d’un quart de finale face à l’Afrique du Sud, vient l’heure de se demander s’il serait envisageable d’affronter les bulldozers Springboks sans leur compatriote d’origine ? A ce sport, vous le savez, tout reste possible et l’on battît d’ailleurs un pack résolument plus dense que le nôtre il y a 3 semaines de cela, lors du match d’ouverture du Mondial, contre les All Blacks . Mais le 8 de devant de Nienaber reste un monstre à 16 pattes (30 en comptant les finisseurs) probablement unique en son genre en termes de culbutage, de malaxage et, en des termes plus communs, de puissance et d’agressivité. A profil unique, dispositions uniques…

Là, les observateurs avisés et à l’esprit de contradiction le plus développé nous rétorqueront probablement que Flament et Woki ont déjà été associés en 2ème ligne face à l’Afrique du Sud. C’est vrai, et d’ailleurs, en novembre dernier La Flamme était sorti sur commotion au bout de 30 minutes de jeu… laissant sa place à l’habituel impact player Romain Taofifenua, et ses 135kg sur la balance.

Dans le même sens, rappelons aussi que le joueur le plus massif de la 3ème ligne sud-africain et meilleur joueur du monde 2019, Pieter-Steph Du Toit , avait écopé d’un carton rouge avant le quart d’heure de jeu, laissant les Boks en infériorité numérique tout le match, devant. Ce qui malgré toutes ces circonstances assez singulières, n’avait pas empêché les Bleus de relativement souffrir physiquement, même si Anthony Jelonch , Greg Alldritt et consorts avait largement répondu présent dans le combat.

Willemse sur le retour ?

Reste qu’au-delà de l’exercice de la mêlée fermée (un secteur dans lequel les Boks ont fait souffrir le martyre à l’Irlande et sa 1ère ligne pourtant 5 étoiles dans le domaine), les Bleus devront forcément faire au moins aussi bien que les Irlandais samedi dernier, dans le rapport de force. Pour cela, le côté ferrailleur, l’identité sud-africaine et les quelque 128 kilos de Willemse ne seraient pas de trop, convenez-en…



Coupe du monde. Les supporters ont suivi avec passion la ''finale officieuse'' entre l'Afrique du Sud et l'Irlande sur les réseaux sociaux Surtout en voyant à quel point les Boks furent colossaux dans le combat et en conquête face à l’Irlande. Mais le numéro 5 du MHR pourrait-il être apte et disponible d’ici aux quarts de finale ?