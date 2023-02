15 de France. Entre mobilité et puissance, Flament/Willemse : l'attelage parfait en 2ème ligne ?

La blessure de Cameron Woki permet de revoir Flament et Willemse ensemble en 2ème ligne. Une association qu'on attendait tant...

Souvenez-vous ! En novembre 2021, le Toulousain Thibaud Flament était récompensé de son gros travail en club en fêtant sa première sélection face à l’Argentine. Là, l’ancien des Wasps avait été jugé trop "léger" sur les impacts par la majorité des observateurs, même si son association avec Paul Willemse et sa mobilité avaient laissé entrevoir de très belles choses, avec à la clé un essai.

RUGBY. Thibaud Flament, le Monsieur Propre de ce XV de FranceLa suite ? La révélation Cameron Woki en numéro 4, le Covid pour Flament en début de Tournoi 2022 et un calendrier pas accordé avait fait que le Toulousain et le Montpellierain ne s’étaient jamais retrouvés dans la cage des Bleus. Jamais, jusqu’à dimanche, ou les deux double-mètres devraient enfin reconstituer cet attelage si alléchant sur le papier. Car qu’on se le dise, si Paul Willemse retrouve de semaine en semaine des sensations et s’avance à nouveau comme la poutre du pack français a l’aube du Tournoi, Flament a lui passé un cap cette saison en club.

15 de France. VIDÉO. Willemse s’échauffe avant le 6 Nations et met quelques Gallois sur les fessesPlus fourni (on parle de presque 117kg contre 114 l’an dernier) et rugueux en défense, le géant (2m03) semble réellement plus robuste à l’impact ces derniers mois, tout en conservant cette mobilité et cette capacité à répéter les efforts assez effarante pour le poste. Et donc l’associé idéal aux 128kg du semi-remorque d’origine sud-africaine. Cameron Woki étant forfait pour le 6 Nations, la nomination de Flament paraissait logique afin de revoir ce condensé de justesse et de puissance, cet attelage sans équivalent de complémentarité, dans l’Hexagone, à l’heure d’écrire ces lignes. Qui devra aussi (re)trouver quelques automatismes face à l’Italie pour le premier match de la compétition. Avant de plonger dans le grand bain irlandais, face à Tadgh Beirne et James Ryan. Bras dessus, bras dessous.

