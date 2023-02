15 de France. Jaminet hors du groupe, Villière boitille : la compo probable des Bleus face à l'Italie

Ce mercredi, le XV de France a effectué son fameux entraînement à haute intensité, qui nous donne quelques enseignements quant aux potentiels titulaires...

Quels seront les 23 Bleus qui défieront l'Italie dimanche à 16h ? L'équipe dévoile peu à peu ses contours, à mesure que les jours passent. Ce mercredi en début d’après-midi, le groupe tricolore s’est livré à sa fameuse séance à haute intensité, dernière répétition générale à plaquer avant la rencontre du week-end. Entraînement durant lequel le fameux jeu des chasubles donne quelques idées quant à ceux qui seront titulaires pour l'ouverture du Tournoi. Ainsi, comme relayé par nos confrères de Midi Olympique, présents à Capbreton ce mercredi, l'on peut se douter que l'ossature habituelle du XV de France sera majoritairement reconduite par Fabien Galthié et son staff. Aptes, les Dupont, Ntamack, Baille, Marchand, Willemse ou Alldritt seront bien évidemment tous titulaires.

Seules interrogations : les ailes, Damian Penaud ayant été ménagé ce mardi et Gabin Villière revenant tout juste de blessure malgré une heure de jeu disputée face à Pau le week-end dernier. D'après ce qu'a pu voir le Midol et son envoyé spécial, le Clermontois sera bel et bien titulaire sur son aile droite fétiche. Quant au Toulonnais, il a pris un coup sur la cheville durant le premier acte de l'opposition et n’est pas revenu sur le terrain en suivant. Si le staff a tenu à ne prendre aucun risque étant donné son articulation douloureuse, sa titularisation n'est pour autant pas à exclure d'après la même source. Enfin, autre élément à retirer de cette séance éprouvante, c'est Thomas Ramos qui portait le numéro 15 des Bleus, soit celui des potentiels titulaires. Ce qui, le choix d'un banc à 6 avants et 2 arrières étant attendu, ne laisserait pas de place dans le groupe à celui qui fut l'arrière des Bleus lors du dernier Tournoi : Melvyn Jaminet...

XV de France 1 Baille 2 Marchand 3 Atonio 4 Flament 5 Willemse 6 Jelonch 8 Alldritt 7 Ollivon 9 Dupont 10 Ntamack 11 Villière 12 Moefana 13 Fickou 14 Penaud 15 Ramos 16 Barlot 17 Wardi 18 Falatea 19 Lavault



20 Taofifenua 21 Macalou 22 Le Garrec 23 Jalibert