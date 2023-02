15 de France. Le Tournoi 2023, le moment où jamais pour Gaëtan Barlot ?

Rétrogradé à la 4ème place dans la hiérarchie des talonneurs, Gaëtan Barlot a là une occasion en or de regagner une place dans le groupe France en 2023.

Souvenez-vous ! À l'été 2021, il faisait partie des grandes révélations de la tournée en Australie. Trois matchs, autant de titularisations et de rencontres où il aura briller, jusqu'à glaner une place dans le groupe France pour la tournée de novembre suivante et le Tournoi 2022. Non, il ne s'agit pas de Melvyn Jaminet mais bel et bien de Gaëtan Barlot, dont la dernière cape remonte à plus d'un an maintenant, face aux All Blacks. Le talonneur du CO a ensuite connu l'intégralité du dernier Tournoi dans la peau d'un réserviste, avant de louper la tournée au Japon puisque retenu pour disputer la finale du Top 14 au même moment. Résultat, Pierre Bourgarit faisant de belles entrées face aux Nippons et Barlot étant toujours indiscutable à Castres mais plus brouillon que les saisons précédentes durant la première partie de l'exercice actuel, il a fini par perdre sa place de numéro 3 en Bleu à l'automne dernier. Celle qu'il avait si durement acquise à la force des bras.

Mais comme souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres et la blessure de Pierre Bourgarit lui redonne son ticket pour le groupe France, actuellement en préparation à Capbreton. Mieux, celle de Peato Mauvaka lui offre même une place potentielle dans le groupe des 23 qui sera sur la feuille face à l'Italie ce dimanche. Là, l'ancien columérin jouera probablement son billet pour la suite du Tournoi, et plus si affinités. Car ce début de compétition constituera probablement sa dernière chance de se montrer aux yeux du staff d'ici le Mondial en France. Derrière l'intouchable Marchand, le Castrais doit donc se remettre la tête à l'endroit en conquête et appuyer sur ce qui a toujours été sa force chez les professionnels : son dynamisme dans le jeu courant. Eh oui, Barlot a beau avoir cette tête d'enfant sage et ce physique de talonneur de Fédérale 3, son punch et son attaque constante des intervalles lui confèrent de vrais atouts offensifs.

Voilà ce qui, en plus de son vécu avec ce groupe France, devrait lui donner le numéro 16 face à l'Italie puis l'Irlande. Deux tests grandeur nature pour montrer que le natif de Beaumont n'a rien perdu de sa capacité à briller lorsque personne ne l'attend. Gaëtan, c'est à toi de jouer...