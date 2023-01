15 de France. Mauvaka et Bourgarit blessés, qui sera le remplaçant idéal de Julien Marchand ?

Hécatombe chez les talons en équipe de France ! Après le forfait de Bourgarit, vient s'ajouter la blessure de Peato Mauvaka. Tant d'absence fera le bonheur d'un autre talonneur de Top 14...

Alors que nous apprenons que la blessure de Peato Mauvaka ne sera pas longue, et que le Toulousain pourrait rejoindre le groupe des Bleus au cours du tournoi des 6 Nations, ce n'est pas la même chanson pour son homologue maritime. En effet, Pierre Bourgarit souffre d'un genou, et devra immobiliser son articulation au minimum 2 mois, ce qui prolonge un peu plus son retour à la compétition. De plus, la liste des 42 joueurs appelés par Fabien Galthié et son staff devrait voir le jour mardi prochain, et comme à son habitude, elle devrait comporter 3 joueurs au poste de talonneur. Découvrons les potentiels candidats à cette liste prestigieuse.

Jeune joueur de 24 ans, Maxime Lamothe n'a jamais connu "la grande" équipe de France ! Pourtant, le talonneur de Bordeaux à des atouts à ne pas négliger, et depuis maintenant plusieurs saisons, il fait le bonheur des siens à l'UBB. Ce dernier a un profil similaire à celui de Bourgarit, très dynamique, à l'aise ballon en main, il fait partie de cette nouvelle génération de talons modernes. Lamothe était une des pièces fondatrices du titre de champion du monde l'équipe de France u20 en 2018, et fait partie de cette génération dorée de 1998, aux côtés des Barassi, Woki, Bamba ou encore Tauzin. Cette saison, le talonneur bordelais n'a manqué qu'une seule journée de Top 14, et en est à sa 11ème titularisation en 16 matchs. Capable de jouer au milieu des trois-quarts, et doté d'une impressionnante pointe de vitesse, Maxime Lamothe pourrait convenir au plan de jeu de Galthié.

Voici un talonneur aguerri, qui enchaine les saisons pleines en Top 14, en la personne de Gaëtan Barlot. L'ancien Columérin, qui désormais évolue au Castres Olympique, a déjà porté le maillot du 15 de France ! En effet, fort d'une remarquable saison en 2021, où il a su s'imposer rapidement et prendre même le capitanat de l'équipe, Barlot fut convoqué pour la tournée d'été en Australie. Durant ces test-matchs, le Castrais a été titulaire à trois reprises, faisant forte impression sur chacune de ses sorties. Il a retrouvé le groupe France en automne 2021, avec une entrée en jeu face aux All Blacks. Si, depuis cette dernière sélection, Barlot n'a pas retrouvé l'équipe de France, il est pourtant régulièrement appelé dans la liste des 42 joueurs de Galthié, comme lors du Tournoi des 6 Nations en 2022. Avec la blessure de Bourgarit et de Mauvaka qui lui barrait la route, Gaëtan Barlot pourrait postuler pour une place sur le banc de touche du 15 de France.

C'est le joueur le plus expérimenté des trois, et c'est également celui qui a le moins de chance de voir son nom apparaitre sur la liste de Fabien Galthié. Néanmoins, le talonneur ultra-dynamique du Racing 92 a de quoi convaincre le staff des Bleus, notamment dans un registre d'impact player ! Au total, Camille Chat compte 33 sélections en équipe de France, depuis sa première en 2016. Malheureusement pour lui, il n'a jamais vraiment su s'imposer au niveau international comme titulaire, même si ce dernier est capable d'action totalement hors du commun. Cette vraie boule d'énergie n'a plus été appelée en équipe de France depuis le Tournoi des 6 Nations 2021, il y a deux ans. À l'époque, le sélectionneur en place était bien Fabien Galthié, qui avait fait de Chat le remplaçant de Julien Marchand, devançant même Bourgarit dans la hiérarchie. Le sélectionneur connait alors les qualités du joueur, et pourrait le relancer en équipe de France avant le retour de Mauvaka !

