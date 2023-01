15 de France. VIDÉO. Willemse s’échauffe avant le 6 Nations et met quelques Gallois sur les fesses

Absent de la tournée d’été et d’automne, le puissant numéro 5 des Bleus se montre sous un beau jour à quelques semaines du Tournoi des 6 Nations.

Malgré sa puissance, le MHR n’a pas pu s’adjuger la victoire en terre galloise face aux Ospreys. Mais grâce à lui, les Cistes repartent avec le bonus offensif ! Les coéquipiers d’Alun Wyn Jones avaient déjà remporté le match aller dans l’Hérault. Auteur d’un doublé en première période, Paul Willemse a aidé ses coéquipiers à rentrer dans le match malgré la défaite. Dans le premier cas, le tonitruant numéro 5 conclut un beau mouvement des avants montpelliérains. Très bien servi par Van Rensburg, il revient à l’intérieur du terrain et écrase Baldwin avant de s’effondrer dans l’en-but. Les deux joueurs des Ospreys venus en renfort n’auront pas le temps de défendre, Paul Willemse était déjà en Terre promise.

Sept minutes plus tard, le colosse du MHR est reparti de plus belle. Après une combinaison en touche, Zach Mercer part dans le petit côté et déboule le long de la ligne de touche depuis les 22 mètres adverses. Douze mètres plus tard, il est arrêté et transmet le ballon à Paenga-amosa qui s’effondre à environ 4 foulées de l’en-but. À ce moment-là, les Gallois se replacent efficacement, mais malheureusement pour eux, Willemse la joue rapidement. Il s’empare du ballon et résiste à deux, puis trois, puis quatre Gallois avant de se déplier et d’aplatir sur la ligne sous les yeux du capitaine gallois Alun Wyn Jones. Au terme de la rencontre, lui et ses coéquipiers s'inclinent à l’extérieur (35 à 29). Ils signent une campagne européenne compliquée cette saison, mais peuvent toujours largement croire à la qualification. Pour y parvenir, il leur suffit de gagner face aux London Irish le dimanche 22 janvier prochain à domicile.

Avec des performances pareilles, Paul Willemse devrait aisément trouver sa place dans le XV de départ de l’équipe de France. Depuis l’arrivée de Fabien Galthié, le joueur d’origine sud-africaine est devenu un élément clef du dispositif du sélectionneur. Récemment, il avait déclaré dans le Midi Libre que son absence longue durée au MHR et avec les Bleus l’avait particulièrement peiné. Il en parlait ainsi dans un entretien sorti fin décembre :

J’ai bien mangé pour être bien mentalement. Plus sérieusement, c’était très dur. Après ma grosse blessure au genou de la saison dernière, ma motivation ultime était cette tournée d'automne. J'allais jouer contre trois équipes contre lesquelles je n’avais jamais joué, dont les Springboks. Et là, je me fais une blessure assez inédite pour moi. L'ischio, c'est pour les sprinteurs normalement ! En gros, c'est comme si j'avais lu 90% d'un livre et que je l'avais jeté au moment du dénouement.”