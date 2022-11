RUGBY. En France, un joueur “référence” pulvérise les mauls adverses (et ce n’est pas Willemse)

Avant le match face au Japon, Patrice Collazo a livré ses impressions concernant le XV de France. Il a insisté sur un joueur en particulier.

Dans un entretien accordé à L’Équipe et paru ce 20 novembre, Patrice Collazo a parlé de ce qu’il connaît : la puissance. Pour preuve, l’ancien entraîneur rochelais a eu des sacrés bébés dans ces effectifs. En passant d’Etzebeth à Botia, la capacité de destruction que peut avoir un seul joueur a toujours été un point fort des équipes qu’il avait sous sa direction. Alors pour le match entre la France et le Japon ce dimanche à Toulouse, cet entraîneur iconique du Top 14 a tenu à mettre en avant une arme bien spécifique des Bleus.

XV de France. Pourquoi l'absence de Paul Willemse est un énorme coup dur pour les Bleus ?



En effet, selon lui, Romain Taofifenua est le meilleur joueur français dans son profil. Titulaire en début d’après-midi face au Japon, il a très souvent été l’un des finisseurs privilégiés de Fabien Galthié et son staff. Selon Patrice Collazo, le Lyonnais a une habileté incroyable à contrer les regroupements d’avants adverses. Dans une déclaration publiée par le quotidien sportif national, il le compare aussi à un autre cador du Top 14 : “Romain sait se déplacer, plus qu'on ne le croit. On ne le souligne pas assez. Mais sa plus grande force reste sa capacité à casser les mauls. En Top 14, il y a deux références : Will Skelton et Romain Taofifenua. Dès qu'il met les bras, il est capable de casser un maul à lui seul.”

D’autant plus, l’ancien entraîneur du RCT le compare également à un cadre du XV de France. Sans les opposer, il les dresse l’un à côté de l’autre. En effet, l’indéboulonnable Paul Willemse semble avoir un profil plus physique, très utile au groupe de Galthié et au MHR. Pour Romain Taofifenua, les qualités sont différentes. Le tacticien dresse un portrait beaucoup plus complet du natif de Mont-de-Marsan : “C'est un profil un peu différent de celui de Willemse. Il est capable de gagner un plaquage, d'aller taper et casser la ligne d'avantage pour mettre son équipe dans l'avancée, mais aussi de lâcher un ballon. Il a des mains, il sait jouer debout, comme Mauvaka.”

RUGBY. Pour la presse anglaise, le XV de France doit énormément à un homme, et ce n'est pas Fabien Galthié