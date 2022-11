XV de France. Pourquoi l'absence de Paul Willemse est un énorme coup dur pour les Bleus ?

Blessé à la cuisse durant la semaine, Willemse ne jouera pas face à l'Australie. Une grosse perte, au moment d'affronter Will Skelton, puis les Springboks.

Au fameux jeu des +1/-1, autant vous dire que l'Australie vient de marquer de précieux points dans l'optique de la rencontre de samedi. La raison ? Elle est qu'en plus d'apprendre le forfait du 38 tonnes des Bleus Paul Willemse ce mercredi soir, les Wallabies feront eux rentrer dans leur groupe - et certainement leur XV de départ - le semi-remorque rochelais Will Skelton, et ses 140kg. Un renfort colossal qui ressemble donc fortement aux essais dits "à 14 points" inscrit par les coéquipiers de Michael Hooper sur ce coup, dans la bataille navale que constituent ces semaines de préparation avant le conflit manu militari du week-end.

Et puisque tout est une histoire de jeu, place donc à celui des chaises musicales, étant donné que Paul Willemse out, c'est Thibaut Flament qui revêtira le numéro 5 samedi, même si la densité de Romain Taofifenua (135kg) restait un atout non négligeable dans l'escarcelle des Bleus. Mais alors l'absence du vice-capitaine du MHR est-elle un si gros coup dur que ça pour les hommes d'Antoine Dupont ? Si l'on espère que Fabien Galthié et ses ouailles sauront encore nous surprendre et trouver la solution de repli parfaite, sur le papier et au vu de l'importance du Sud-Africain de naissance dans le dispositif des Tricolores, on jurerait que oui. Surtout à cette période de l'année où les Bleus vont d'abord devoir se frotter au monument Will Skelton, donc, avant de se frapper les Boks et leur attelage à 950kg à Marseille la semaine prochaine. Le grand Paul sera-t-il remis sur pied d'ici là ? Tout le monde l'espère mais il se disait à Marcoussis que ce dernier pourrait également manquer l'affrontement face à ses anciens compatriotes...

Quelle deuxième ligne pour les Bleus ?

Alors, pour ne pas supputer ce qui pourrait se passer plus loin que le bout de notre nez et se flinguer le moral, restons focus sur les conséquences qu'une absence de 128kg dans le pack des Bleus pourrait causer. Déjà, Willemse dispose d'un statut d'indiscutable au sein de ce XV depuis la prise de fonction de Fabien Galthié et amène à la fois sa densité, sa disponibilité et surtout son impact comme personne, au sein du pack. Le Ciste est LE fer de lance fétiche des Bleus, qui comptent à chaque fois aussi bien sur sa puissance ballon en main que sur son impact en défense pour marquer l'adversaire, et jouer continuellement dans l'avancée. Qui ne se souvient pas des "planches" du natif de Pretoria distribuées à tout va à durant le dernier Tournoi des 6 Nations ?

Dès lors, se frotter à une paire Frost (2m06 pour 122kg) - Skelton (2m03 pour 140kg) sans lui ne ressemble-t-il pas à un Everest ? De notre position d'observateur, on jurerait qu'aligner une deuxième ligne Woki - Flament à 113kg de moyenne constitue un énorme risque pour l'équilibre du pack français. Qu'importe si grand Tao se déplace et cisaille moins que Flament ou si la densité de 3ème ligne des Bleus pour l'occasion laisse à penser que le coup se tente. Selon nous, on ne badine pas avec la présence de tels mastodontes dans la cage adverse. Mais à l'image de l'affirmation du choix Cameron Woki en numéro 4 face aux Blacks l'an dernier, le staff des Bleus nous a déjà montré qu'il connaissait en ses joueurs des ressources insoupçonnées, pour le commun des journalistes...

