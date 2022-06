VIDEO. RUGBY. Paul Willemse : ''Je suis dans la meilleure équipe du monde''

Pour World Rugby, Maxime Memoz, ancien international français, est allé à la rencontre de la montagne tricolore Paul Willemse. L’occasion de nous faire découvrir les coulisses de son changement de nationalité.

Alors qu’il marchait sur l’eau et se dirigeait tout droit vers les phases finales de TOP 14 avec son équipe de Montpellier, Paul Willemse a été victime d’une rupture du ligament latéral interne du genou. Opéré durant le mois de mai, l’international tricolore va manquer la tournée d’été avec le XV de France et les deux matchs face aux Braves Blossoms. C’est le moment qu’a choisi Maxime Mermoz, consultant pour World Rugby, pour aller le voir chez lui, à Montpellier. Les deux hommes ont longuement échangé sur le début de carrière un peu spécial du Sud-Africain et son changement de nationalité.

D'abord international et champion du monde avec les moins de 20 ans sud-africains, on aurait pu penser que son but ultime serait de porter la vraie tunique verte et or un jour. Mais en 2015, juste avant la coupe du Monde en Angleterre, le géant de 2,01 m n'est pas convoqué dans le groupe sud-africain. Un choix dur à avaler, mais peut-être pas si grave : « À ce moment, quand j'ai appris que je n'étais pas sélectionné, oui j'étais énervé. Je jouais aux Bulls avec Victor Matfield, j'étais prêt, je pensais que c'était sûr ». Avant de rajouter : « J'étais touché, mais je crois que c'était juste un bon timing. À ce moment-là, j'ai eu une opportunité d'aller jouer en France, c'était presque parfait. »

Mais l'intéressé a avoué, qu'au départ, il était venu en France pour s'aguerrir et engranger de l'expérience avant de retourner disputer une coupe du Monde avec l'Afrique du Sud. Bien heureusement pour nous, l'histoire ne s'est pas déroulée comme prévu. Naturalisé en 2018, le Montpelliérain jouera son premier match en 2019 contre le Pays de Galles. Un moment fort en émotion qui scellera son choix pour toujours : « Quand j'ai chanté ma première marseillaise lors de ma première sélection. Parce que je savais bien, qu'à ce moment-là je tirai une croix sur un grand rêve. J'ai fait un très grand choix qui allait changer le sens de ma vie après. »

Interrogé sur son ressenti sur le titre sud-africain lors de la dernière coupe du monde, il n'avoue avoir eu aucun regret à l'égard de son choix : « Non, à ce moment-là, je suis content pour eux, parce que ce sont aussi des joueurs avec lesquels j'ai joués en moins de 20 ans. Je n'ai jamais regretté. » Et même plus encore, les images du sacre sud-africain ont donné des envies au natif de Pretoria : « Je préfère plutôt penser que justement, ça peut être super cool si je gagne la coupe du Monde avec la France un jour. » Si le deuxième ligne tricolore garde toujours un œil du côté de l'Afrique du Sud pour voir ce qu'il se passe, il a avoué avoir fait son deuil, et n'avoir aucun esprit revanchard vis-à-vis de son ancien pays : « Ce n'est plus le même entraineur, je n'ai rien à prouver à personne. Maintenant, je suis dans la meilleure équipe du Monde. Pour moi, il n'y a pas mieux que le XV de France. »