TOP 14. Bayonne perd son bulldozer avant Clermont : la tuile avant le barrage

Bayonne devra faire sans l’un de ses leaders vendredi. Une absence de taille alors que le club basque s’apprête à disputer son tout premier match de phase finale en Top 14.

Il était l’un des hommes forts de la saison bayonnaise, un repère au centre du terrain, un pilier du système de Grégory Patat. Mais sauf miracle de dernière minute, Manu Tuilagi ne sera pas sur la pelouse de Jean-Dauger ce vendredi pour affronter Clermont en barrage.

Touché aux côtes face à Toulon, l’international anglais a passé des examens qui n’ont laissé que peu d’espoir au staff.

Dans un match avec une odeur de phase

Dans un match avec une odeur de phase finale, nos Bayonnais s'imposent face à Toulon

Le choc de trop

Sorti après seulement 30 minutes samedi dernier, Tuilagi avait déjà été touché à ce niveau-là une semaine plus tôt à Castres. Ce lundi matin, il s’est rendu à l’hôpital pour passer un scanner. Verdict : les douleurs sont bien là, les signaux pas rassurants. Et le staff, prudent, ne prendra aucun risque. Patat l’a déjà dit dans les colonnes de Rugbyrama : pas question d’aligner un joueur diminué pour une rencontre de phase finale. « Ça tape trop fort. »

Une absence lourde de conséquences

Tuilagi, c’était plus qu’un nom ou un palmarès. C’était une arme de destruction massive, une présence physique, un homme capable de fixer deux ou trois défenseurs, d’ouvrir des brèches et de plaquer fort. Son absence prive Bayonne d’un leader et d’un sacré poids lourd dans le choc face à l’ASM.

Mori ou Martocq : l’heure des solutions

Le staff basque va devoir trancher. Deux profils se dégagent pour remplacer le centre anglais : Federico Mori, l’Italien au profil puissant, ou Guillaume Martocq, plus discret mais très régulier cette saison. Mori n’était pas dans le groupe contre Toulon, mais s’est entraîné normalement ces derniers jours. Martocq, lui, connaît le poste, même s’il a souvent été utilisé en 13. Le choix sera stratégique et déterminera le jeu offensif de l’Aviron dans ce barrage.

Un barrage déjà tendu

𝗜𝗟𝗦 𝗟'𝗢𝗡𝗧 𝗙𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗜𝗧



Nos Bayonnais se qualifient pour la première fois de leur histoire en barrage de Top14

Ce match face à Clermont est un moment charnière pour Bayonne, qui joue là sa première phase finale de Top 14. La perte de Tuilagi est un coup dur, mais il faudra s’en remettre. Il reste une dynamique, une ferveur et un collectif qui a prouvé qu’il pouvait surprendre. Mais face à une ASM qui compte bien faire oublier une saison irrégulière, l’Aviron aura besoin de tous ses atouts.

Manu Tuilagi, lui, regardera ce choc depuis les tribunes. Et nul doute que son absence pèsera dans les contacts et dans les têtes.