TOP 14. La poisse continue au Stade Toulousain : le verdict est tombé pour Ange Capuozzo

Le Stade Toulousain n’en finit plus de compter les blessés. Après Dupont et Mauvaka, c’est au tour d’Ange Capuozzo de déclarer forfait.

C’est un nouveau coup de massue pour le Stade Toulousain. Déjà privé d’Antoine Dupont, Peato Mauvaka, et en attente de nouvelles pour Merkler et Castro-Ferreira, le club rouge et noir va devoir faire sans son meilleur marqueur de la saison : Ange Capuozzo.

Sorti sur blessure samedi soir à Perpignan, l’arrière ou ailier italien souffre, selon RMC Sport, d’une fracture tibia-péroné à la jambe gauche. Une blessure sérieuse qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs mois, et qui met définitivement un terme à sa saison.

D’après @RMCsport , Ange Capuozzo souffre d’une fracture tibia péroné.



Une nouvelle absence longue durée après Dupont et Mauvaka.



La saison des galères continue. pic.twitter.com/SaSZLO3kZL — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) June 9, 2025

Une blessure qui change tout

Il n’y a jamais de bon moment pour se blesser, mais là, c’est la double peine. Capuozzo venait de retrouver toutes ses sensations après une entorse à la cheville subie face à Sale en avril. Il avait signé un retour convaincant en demi-finale de Champions Cup contre Bordeaux, où il avait encore montré toutes ses qualités.

TOP 14. Affluences : Bordeaux, Pau, Vannes… Ces clubs qui font exploser les compteurs

Avec 9 essais inscrits en Top 14, il était le joueur le plus prolifique du Stade cette saison. Plus que ses stats, c’est son profil unique qui va manquer : vivacité, vista, appuis courts, vision du jeu. Le genre de joueur qui crée une action d’essai avec des miettes.

Toulouse décimé, mais pas à sec

L’infirmerie toulousaine se remplit à nouveau. Dupont, Mauvaka, Capuozzo : trois titulaires indiscutables out pour le sprint final. Si le staff espère récupérer Barassi et Kinghorn d’ici au 20 juin, les options se réduisent dangereusement.

Pour autant, l’effectif reste dense. Mallia, Delibes, Lebel, Kinghorn (s’il est rétabli), Epée : il y a encore du monde sur les ailes. Mais l’absence de Capuozzo prive le Stade de sa menace la plus imprévisible. Et dans un match couperet, face à une défense bien en place, ce genre de profil peut faire toute la différence.

Le coup dur de trop ?

Le Stade Toulousain a souvent brillé par sa profondeur d’effectif. Mais à force de tirer sur la corde, elle finit par lâcher. Avec cinq joueurs importants sur le flanc, Ugo Mola va devoir bricoler, ajuster, et espérer que la dynamique collective compensera l’absence de plusieurs de ses leaders.

Ange Capuozzo, lui, va entamer une longue convalescence. Un coup dur personnel pour un joueur qui signait l’une de ses saisons les plus abouties sous les couleurs toulousaines. Et une perte majeure pour un club en quête d’un nouveau titre.