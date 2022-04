TOP 14. Paul Willemse est-il dans le TOP 5 des meilleurs 2èmes lignes du monde ?

Géant en Bleu, indispensable et désormais capitaine régulier en club, Paul Willemse est devenu une référence mondiale à son poste. Au même rang qu'Etzebeth ?

Au vrai, la réflexion - qui mijotait depuis quelques semaines/mois déjà - nous est venue lors de l'annonce de la composition d'équipe du MHR face aux Harlequins samedi dernier. Cobus Reinach et Paolo Garbisi étaient mis au repos, Momo Haouas aussi, Jan Serfontain était absent quand les Zach Mercer ou encore Anthony Bouthier étaient placés sur le banc au Stoop : beaucoup voyaient Montpellier prendre la marée. Or, ce ne fut pas le cas, les Cistes tenant la dragée haute sur la pelouse du champion d'Angleterre et passant finalement en quart de finale de Champions Cup pour un petit point (60 à 59 en scores cumulés).

VIDEO. Champions Cup. Marcus Smith dépose la défense de Montpellier pour une merveille d'essai de 90 mètres

La raison ? Pour l'anecdote, sachez que la veille de la rencontre, à celui qui nous demandait si Montpellier allait en prendre 50 en Angleterre, on lui répondit qu'une équipe qui tournait bien et qui avait Paul Willemse en numéro 5 ne rendait jamais les armes. On exagère ? La poutre du pack tricolore impressionne en tout cas toujours un peu plus à chaque sortie en 2022 ; à tel point qu'on pourrait se demander si le natif de Pretoria n'est pas aujourd'hui dans le Top 5 des deuxièmes lignes de la planète. Alors Willemse mange-t-il à la même table qu'Eben Etzebeth, Brodie Retallick ou Maro Itoje aujourd'hui ? Poser la question, c'est quelque part déjà y répondre.

RÉSUMÉ VIDÉO. Le MHR de Willemse assoit sa puissance sur Biarritz

Car lors des 12 derniers mois, le Montpelliérain a affronté les 3 prétendus "monstres" du poste. Et à chaque fois, l'on peut dire que Willemse a gagné son duel direct, même si la réussite à ce poste ne s'établit évidemment pas que sur ce qui se voit, mais aussi sur tout le travail de l'ombre. Mais actuellement, en dehors du fait qu'il est bien moins aérien que ses principaux concurrents, on ne voit pas qui est capable d'amener une présence physique (2m01 pour 128kg), une constance et une répétition des efforts comme le fait l'ancien grenoblois. N'ayons pas peur des mots : la prise de pouvoir de Galthié, la confiance établie et le travail physique effectué l'ont transformé. Et de ce "chamallow", comme beaucoup n'hésitaient pas à le qualifier, en est advenu cet indispensable dans l'équipe grand chelemarde le mois dernier.

RUGBY. 6 Nations. Selon Jacques du Plessis, ''la France a de la chance d’avoir Paul Willemse''

À 29 ans, Willemse réalise clairement la meilleure saison de carrière et semble surfer sur la dynamique bleue. À Marcoussis comme à Montpellier, la poutre, c'est lui. Vous vous souvenez de sa performance face au Pays de Galles en mars ? Si oui, pas besoin d'en dire plus. Si non, le capitanat qui lui fut octroyé avec le MHR ces dernières semaines parle pour lui. Et alors qu'il sera suspendu ce week-end suite à 3 cartons jaunes reçus cette saison, nul doute que ce repos forcé lui fera le plus grand bien pour souffler, lui qui a tant donné depuis février. Histoire d'aborder l'ultime sprint en pleine forme, et les phases finales dans la peau du cador qu'il est devenu. Enfin.