RÉSUMÉ VIDÉO. Le MHR de Willemse assoit sa puissance sur Biarritz

Leader du championnat, Montpellier n’a pas fait dans la dentelle face à un Biarritz Olympique bagarreur.

La victoire n’aura pas été simple. Alors pour aller la chercher et conforter son trône, le MHR a fait parler sa principale qualité : la puissance. Emmené par le Chelemard Paul Willemse, Montpellier s’impose face au Biarritz Olympique ce samedi 26 mars au GGL Stadium. Le deuxième ligne français en profite même pour prendre le capitanat et inscrire un doublé. Dans une émotion palpable, l’international est revenu sur ce match marquant. Selon des propos relayés par Rugbyrama, il déclare : “Le premier sentiment, c'était la fierté. Cela fait très longtemps que je joue à Montpellier et je crois... Je crois que j'ai beaucoup donné à cette équipe. Je suis très, très, très fier d'être son capitaine aujourd’hui. Montpellier, c'est ma maison et... J'ai beaucoup donné à cette équipe. Je suis énormément fier. Il n'y a rien de plus à dire.” RUGBY. Ce que l’on sait sur les conditions de l’assassinat de Federico Martin Aramburu

Côté Basque, l’émotion était également palpable, mais pour des raisons bien moins joyeuses. En conférence de presse, Jean-Baptiste Aldigé est revenu sur l’hommage rendu à Federico Martín Aramburú. Un flocage spécial où l’on pouvait voir l’annotation “Ami pour toujours Fede” inscrite en espagnole, accompagnée de cœurs et d’un drapeau argentin, était mis en place pour l’occasion. Face au média, le président du BO déclare : “Ce n'était pas un match de rugby, de Top 14 ou de classement aujourd’hui. Ça allait au-delà de ça. Les macs se sont levés pour Fede. On est très fier et le club est vraiment reconnaissant du match que les joueurs ont fait aujourd’hui. Avant le match, on n'a pas eu le discours habituel. On a juste mis une photo de Federico et il n’y a pas eu besoin de beaucoup plus.”