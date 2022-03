RUGBY. Ce que l’on sait sur les conditions de l’assassinat de Federico Martin Aramburu

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’ancien international argentin Federico Martin Aramburu s’est fait lâchement abattre par balles dans le 6ème arrondissement de Paris.

Ce devait être une soirée de fête. Dans la nuit du vendredi 18 mars au samedi 19 mars, Federico Martin Aramburu, ancien international argentin et joueur du Biarritz Olympique, ainsi que d’autres anciens joueurs du BO dont Shaun Hegarty, sont sortis tranquillement pour passer une soirée entre amis. L’Argentin, qui devait se rendre le lendemain au Stade de France pour voir les Bleus affronter le XV de la Rose, décide avec ses amis de se rendre dans un dernier établissement, Le Mabillon, afin de prendre à manger. Et c’est ici que l’altercation aurait débuté. Après quelques échauffourées dont les circonstances restent pour le moment floues, la sécurité s’est interposée afin de séparer et de raccompagner tout le monde dehors. “Il y a eu une altercation comme il peut y en avoir en fin de soirée. Ça s’est arrangé mais les hommes sont revenus” a expliqué à l’AFP un ami d’Aramburu, présent sur place.

Rugby. Décès tragique de l'ancien international argentin Federico Martin AramburuSelon le journal 20 minutes, l’ancien international, ainsi que Shaun Hegarty, voulaient ensuite retourner à leur hôtel, afin de trouver de la glace. Sauf qu’en chemin, une voiture de marque Jeep s’arrête à la hauteur des deux anciens joueurs. Une nouvelle bagarre éclate, jusqu’au moment où une première personne ouvre le feu. Elle ne touche personne, mais un autre homme s’empare de l’arme et poursuit Federico Martin Aramburu à pied. Il tirera sur ce dernier à 5 reprises, avant de prendre la fuite à bord de cette même Jeep. Quelques instants plus tard, Aramburu succombera malheureusement de ses blessures…

Après la stupeur et l’effroi autour de ce crime ignoble, place aux recherches concernant les trois personnes présentes dans la voiture. Si la conductrice a été interpellée en début de semaine par les autorités, Loïk Le Priol, suspecté d’avoir assassiné Martin Aramburu, aurait, lui aussi, été arrêté ce mercredi, en Hongrie. Déjà connu des services de police pour “violences aggravées” dans une autre affaire, ce membre du GUD (Groupe Union Défense) n’avait pas le droit d’être à Paris selon le journal Libération. Le dernier homme présent dans la Jeep, un certain Romain Bouvier, a également été interpellé dans la Sarthe. Toutes nos pensées vont bien évidemment à la famille de Federico Martin Aramburu, ainsi qu’à tous ses nombreux amis.