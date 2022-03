Rugby. Décès tragique de l'ancien international argentin Federico Martin Aramburu

L'ancien centre ou ailier de l'Argentine Federico Martin Aramburu, a été lâchement tué par balles ce samedi au petit matin à Paris. Le joueur aux 22 sélections avait 42 ans.

C'est une terrible nouvelle qui vient de nous parvenir ce samedi matin et qui plonge le monde du rugby en deuil. Federico Martin Aramburu, ancien trois-quarts centre de l'Argentine (42 ans, 22 sélections), a été assassiné dans la nuit de vendredi à samedi à Paris. Visage bien connu du paysage rugbystique français, il était passé par le Biarritz Olympique (2004-2006) puis l'USAP (2006-2008) avant de rejoindre l'US Dax (2008-2010). Vivant à Biarritz, Aramburu se serait rendu à Paris pour des raisons personnelles. D'après L'Équipe, une rixe aurait éclaté au petit matin aux alentours d'un établissement de nuit, dans le 6ème arrondissement. Altercation comptant quatre personnes dans laquelle dans laquelle Aramburu aurait été impliqué ainsi que l'un de ses amis selon le quotidien. Deux hommes seraient alors revenus en voiture, tirant avec une arme à feu sur l'ex-joueur international, entraînant sa mort. Ces derniers seraient en fuite.

Les hommages se multiplient, en passant par le BO, l'USAP et des joueurs comme Kylan Hamdaoui ou Maxime Lucu. Ce samedi soir, une minute de silence est prévue au Stade de France en la mémoire de l'Argentin et une vidéo retraçant sa carrière devrait être projetée dans l'écran géant du stade nous apprend LeFigaro. LeRugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.