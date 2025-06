VIDÉO. Top 14. Large contre Castres, le RCT peut-il créer la surprise contre l’UBB en demi-finale ?

Après une victoire sans contestation possible face au Castres Olympique, le RCT se dirige vers une demi-finale de Top 14 face à l’UBB, le week-end prochain.

Dans le money-time, le RCT a pris le large pour disputer sa première demi-finale depuis huit années d’absence à ce stade de la compétition. Pour ce second barrage de Top 14, au stade Mayol, Toulon s’est largement imposé face au Castres Olympique (52-23), ce samedi 14 juin. En fin de rencontre, les locaux ont pris le large, avec trois essais sur les neuf dernières minutes de jeu.

Un RCT imparfait mais séduisant

Le score est impressionnant, mais l’écart n’était pas si probant à quelques minutes de la fin de la rencontre. En effet, de l’heure de jeu jusqu’à la 71ᵉ minute, les Tarnais n’accusaient que trois petits points de retard sur les Varois. Après un bon début de second acte, signé par deux essais du RCT (Jaminet 52ᵉ et Serin 57ᵉ), c’est Jérémy Fernandez qui a donné de l’espoir aux visiteurs.

De plus, le Castres Olympique a tenu la barre durant une bonne partie du premier acte, marquant même le premier essai via Abraham Papali'i (19ᵉ). Cependant, le RC Toulon a fait preuve de détermination et ne voulait pas retourner au vestiaire avec un retard au score. Ainsi, les Rouge et Noir du Sud-Est ont poussé et ont réussi à reprendre l’avantage, avec une pénalité de Jaminet, plus de sept minutes après la fin du temps réglementaire.

Mais alors, pourquoi Toulon a tant impressionné ? Si la tâche a été finalement si ardue pendant une écrasante majorité de la rencontre, ont-ils réellement leurs chances ? Eh bien oui, les Toulonnais ont de quoi être enthousiastes, car ils ont été principalement sur courant alternatif sur ce match. Cependant, Leicester Fainga'anuku et ses coéquipiers ont réussi à faire le dos rond lors des moments de moins bon, pour s'envoler sur les brèches qu'ils trouvaient. Après quelques semaines compliquées en Top 14, ils ont enfin redonné de l’élan à leur jeu, entre puissance et rapidité.

Pour cause, si Toulon a parfois eu du mal face à l’intensité physique et au duel imposé par le Castres Olympique, les moments où le RCT a trouvé la faille étaient souvent bluffants. Dans un premier temps, les dix dernières minutes à Mayol marquent les esprits, avec les essais successifs de Facundo Isa (71ᵉ), de Ben White (73ᵉ), de Ma’a Nonu (76ᵉ) et de Jiuta Wainiqolo (80ᵉ). Néanmoins, les deux premières réalisations varoises ont démontré une aisance et une facilité à accélérer le jeu, notamment grâce à la qualité de ses avants et de son maître à jouer, Baptiste Serin.

L’UBB en ligne de mire

Face à l’UBB, le RCT devra remettre une intensité similaire, mais en évitant de reproduire ses trous d’air. “On a eu des semaines compliquées, beaucoup de mal dans le jeu, mais ça revient petit à petit. Maintenant, j'espère que ce n'est qu'un début, il ne faut pas que ce soit un coup oui, un coup non.[...] Si on veut espérer quelque chose, ça sera collectivement et pas individuellement”, confiait le vétéran Jérémy Sinzelle après la rencontre, au diffuseur Canal+.

De plus, cette saison, contre l’Union Bordeaux-Bègles, Toulon a souvent montré un bon visage. Lors du match aller, en Gironde, le RCT s’est incliné de seulement quatre petits points (21-17) et a longtemps cru pouvoir réaliser un gros coup là-bas. Dans le Var, l’addition favorable au RCT (27-10) est à nuancer, puisque l’UBB sortait tout juste de son sacre en Champions Cup. Alors, sur terrain neutre, les hommes de Pierre Mignoni ont bel et bien leur coup à jouer, pour rêver d’une nouvelle finale de Top 14 et un peu plus encore.

