RUGBY. Carbonel de retour au RCT ? Ce deal inattendu secoue le Top 14

Entre le Var et l’Île-de-France, des négociations ont lieu au sujet d’un potentiel échange entre les ouvreurs français Louis Carbonel et Enzo Hervé.

Alors que le Stade Français a acté son maintien dans l’élite et que le RCT se dirige vers la phase-finale, un transfert inattendu se préparerait dans l’ombre. En effet, une information révélée par L’Équipe indique que Louis Carbonel pourrait retourner dans le Var à l’intersaison. Le Stade Français et le RC Toulon discuteraient en ces sens et l’accord, en discussion, inclurait potentiellement un autre joueur.

Un échange Hervé - Carbonel

En effet, le club parisien et son équivalent varois pencheraient autour d’un échange entre Enzo Hervé, à qui il reste un an dans de contrat dans le Var, et Louis Carbonel. Ainsi, le Stade Français récupérerait un ouvreur JIFF qui a réussi de belles performances cette saison et avec une ambition affichée, malgré quelques pépins physiques. De son côté, le RCT pourrait bserver le retour du petit prince de la Rade au pays, après un début de carrière marquant chez les Rouge et Noir du Sud-Est, son club formateur.

Actuellement sous contrat jusqu’en 2027 avec le Stade Français Paris, Louis Carbonel ne serait plus forcément attendu dans la capitale pour la saison prochaine. Pour cause, l’ouvreur n’a pas réussi à convaincre Paul Gustard au fil de l’exercice récent et le manager du club rose ne serait pas contre un départ de son numéro 10. Pour cause, le Stade Français aurait besoin d’éponger une partie de son salary cap pour effectuer son recrutement.

Le club parisien serait prêt à vendre certains de ses joueurs. Parmi eux, Louis Carbonel fait partie des gros transferts qui ont coûté cher à l’écurie parisienne. Toujours selon L’Équipe, le contrat de l’international français aurait été racheté auprès du MHR au moment de son arrivée, l’été dernier, accompagné d’un beau salaire. L’économie de deux années de contrat serait bien vue du côté de Jean Bouin.

Cependant, dans cette affaire, le quotidien sportif avance que les échanges sur ce sujet n’en sont qu’à leurs débuts. En effet, aucun accord n’aurait été trouvé pour le moment avec les joueurs ou les directions des différents clubs impliqués. Tout reste donc à faire, même si les premiers contacts ont été entrepris.

À Paris, Louis Carbonel est passé du statut de titulaire à celui de remplaçant, avant de finir en tribunes à la fin de la saison. Devant lui, l’Anglais Zack Henry et le jeune Louis Foursans-Bourdette, aussi capable de jouer en demi de mêlée, sont présents dans la capitale. En parallèle, le RC Toulon peut déjà compter sur l’arrivée actée du jeune Matéo Garcia depuis l’UBB et sur le contrat en cours de Paolo Garbisi, jusqu’en 2027.

Âgé de 26 ans, Louis Carbonel était un grand espoir attendu au poste de demi d’ouverture. Pour cause, le Varois a été sacré champion du monde U20 avec les Bleuets à deux reprises, en 2018 et 2019. Lors du premier titre, il faisait notamment la paire avec un certain Romain Ntamack, alors aligné au centre. Depuis, le joueur a connu des moments de bon et de moins bon, à travers une carrière à l’allure chaotique, de Toulon à Paris, en passant par Montpellier.

