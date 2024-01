TOP 14. ''Je jouerai un jour'' à Toulon, Carbonel évoque son retour au RCT

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, l’ancien du RCT Louis Carbonel a confirmé qu’il comptait revenir à Toulon, un jour.

Il n’a jamais caché son attachement à Toulon, même depuis son départ du RCT. Dans un entretien accordé au Midi Olympique et publié ce dimanche 28 janvier, Louis Carbonel a confirmé ses intentions de retour dans le Var.

Au cours de la discussion avec nos confrères du Midol, qui lui parle de ses 99 matches sous le maillot du RCT, il déclare : “je jouerai un jour ce 100e match. Quand ? Je ne peux pas le savoir.”

Carbonel, l'enfant du RCT

Parti de la Rade en février 2022, Louis Carbonel reste très apprécié des supporters toulonnais. Malgré quelques sifflets entendus lors de ses dernières apparitions à Mayol, chaque rumeur de transfert d’un demi d’ouverture ramène le dossier Carbonel sur la table, sur les réseaux sociaux.

Alors que le RC Toulon est devenu un habitué des rachats de contrat, l’idée d’un retour de Louis Carbonel précoce dans le Var paraît probable, mais loin d’être sûr. Par ailleurs, le principal intéressé précise bien qu’il compte finir la saison au Montpellier HR.

Louis Carbonel a été pendant plusieurs années l’un des grands espoirs du rugby français. Ouvreur courtisé depuis son plus jeune âge, il a été champion du monde U20 à 2 reprises, en 2018 et 2019. Pour son premier sacre, le Toulonnais de formation évoluait aux côtés de Romain Ntamack. À 24 ans, l’avenir de Carbonel n’est pas encore tracé, mais le choix de son prochain club pourrait être déterminant.

Un départ à Toulon espéré ?

Ainsi, quand il se trouve questionné au sujet d’un éventuel départ, l’ouvreur déclare ceci, toujours pour le Midi Olympique : “Je suis sous contrat et j’ai des objectifs avec le club et l’équipe. C’est compliqué de lâcher les mecs comme ça, même si aujourd’hui, vous pouvez me répondre que tout est possible dans le rugby même en milieu d’année. Bien sûr que ça aurait pu l’être, mais pour le moment, je suis toujours à Montpellier.”

Actuellement, le demi d’ouverture est en contrat avec les Cistes jusqu’en 2025. Ainsi, il lui reste plus d’une saison à accomplir sous les couleurs du club héraultais, mais quand on le questionne sur un départ prématuré cet été, il répond : “Ça dépend des événements qu’il y aura l’année prochaine.[...] Je ne suis fermé à rien du tout. Tout est possible."

