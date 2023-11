TOP 14. Louis Carbonel peut-il toujours envisager un avenir prometteur à Montpellier ?

Rien ne va plus à Montpellier, et après le départ de Cockerill et l'arrivée de Collazo, des rumeurs envoyaient Louis Carbonel vers de nouveaux horizons.

Un conflit bien connu

Véritablement, Louis Carbonel était, et restera, "l'enfant de la rade" ! Douze saisons passées à Toulon, des équipes jeunes jusqu'aux professionnels, l'ouvreur a tout connu au RCT. Oui, mais comme dans toutes les belles histoires, il y a une fin plus amère, et pour Carbonel, elle s'est produite en 2022.

Il y a maintenant deux saisons, l'ancien champion du monde u20 faisait le bonheur des supporters varois, jusqu'à un incident désormais devenu public. Patrice Collazo, qui était le manager de Toulon de 2018 à 2021, ne faisait pas l'unanimité dans le vestiaire, à tel point, qu'un groupe de joueurs était allé le faire savoir à Bernard Lemaître, le président.

Dans ce groupe de joueurs, un certain Louis Carbonel était perçu comme un meneur de ce "putsch". Néanmoins, le demi d'ouverture n'avait pas eu gain de cause, car il avait été poussé vers la sortie par son club formateur, sous les recommandations de Collazo, vraisemblablement.

Inutile alors de cous dire à quel point les retrouvailles entre ces deux fortes têtes ont dû être compliquées, au vu des antécédents.

RUGBY. TRANSFERT. Ce sélectionneur de renommée mondiale va-t-il passer des All Blacks aux Wallabies ?

Une réconciliation ?

Selon les informations de nos confrères de l'Équipe, Louis Carbonel était loin d'être ravi de la venue de Collazo dans Hérault, à tel point qu'il était "au fond du seau". Dans la foulée, une ribambelle de supporters de Toulon s'était empressée de relayer sur les réseaux sociaux, une pétition visant à rapatrier Carbonel dans le Var, à l'instar de Melvyn Jaminet.

Néanmoins, il semblerait que les choses ne se passent pas comme prévu pour les fans du RCT, car Collazo et Carbonel se seraient entretenus, pour jouer cartes sur table, toujours selon l'Équipe. Les deux hommes auraient échangé positivement, et le manager aurait mis de l'eau dans son vin en expliquant que le joueur n'avait été qu'un suiveur à l'époque, et non l'investigateur.

Par ailleurs, Patrice Collazo a tenu à s'exprimer au sujet de sa relation avec l'ouvreur international: "Ce qui compte, c’est la performance. Le niveau de Louis et sa qualité sur le terrain, il n’y a pas débat. Ça fait parler, ça fait vendre de parler de notre relation mais on ne s’attache pas à ça. Quand je l’entraînais à Toulon, je ne le faisais pas jouer parce que c’est un Toulonnais, ou que son papa était au club. Il a joué parce qu’il a des qualités. Il n’y a pas de problème, qu’une solution."(Midi Libre)

Je sais qu’il va jouer, qu’il sera en concurrence avec Paolo. Ce sont des profils différents mais ils ont du caractère, du tempérament. Et c’est normal. Il vaut mieux ça. Quand un joueur est compétiteur, il va à l’essentiel. Tout ce qui est autour n’est pas intéressant. J’ai connu des problèmes beaucoup plus compliqués. Et s’il y avait un problème, je ne serais pas là."(Midi Libre)

Le nouveau directeur sportif, Bernard Laporte, aux côtés de Vincent Etcheto, ont aussi rencontré Carbonel, lui demandant de faire table rase du passé, afin d'aider le club à avancer.

Seul l'avenir nous dira si cette collaboration peut désormais fonctionner, et les vieux démons d'autrefois ne font pas leur réapparition. Si tel est le cas, nul doute que Carbonel ne peinera à rebondir dans un autre club de Top 14. Les Toulonnais seraient bien sûr en pôle position pour rafler la mise, eux qui doivent maintenant composer sans Dan Biggar qui est blessé, et Noah Lolesio qui n'a pas été conservé.

RUGBY. ''A Deflandre, j’ai l’impression de jouer pour mon pays'', la déclaration d'amour de Rhule au Stade Rochelais