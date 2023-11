RUGBY. ''A Deflandre, j’ai l’impression de jouer pour mon pays'', la déclaration d'amour de Rhule au Stade Rochelais

A deux semaines du coup d'envoi de la Champions Cup, Raymond Rhule est impatient de défendre le titre européen et d'en découdre avec les franchises sud-africaines.

VIDEO. Le Stade Toulousain dévoile un nouveau maillot original pour la Champions CupDans à peine plus de deux semaines, les clubs de Top 14 entameront leur campagne européenne. Le coup d'envoi de la Champions Cup est prévu pour le 8 décembre. Du côté du Stade Rochelais, rendez-vous est pris le dimanche 10 avec la réception du Leinster. Rien que ça ! Le double champion en titre retrouve son adversaire des deux dernières finales. Un choc aux airs de revanches pour les Irlandais. Du côté des Maritimes, on voudra envoyer un message clair à la concurrence avec une victoire. De quoi parfaitement lancer leur quête d'un troisième trophée de rang.

Pour cela, les hommes de Ronan O'Gara, qui n'ont pas connu un début de saison facile en Top 14, pourront compter sur le soutien sans faille de leurs supporters dans un Marcel-Deflandre qui devrait être chaud bouillant. "Quand je foule la pelouse de Marcel-Deflandre, j’ai l’impression de jouer pour mon pays. L’ambiance est tellement magnifique. Il n’y a pas plus beau. C’est mon Stade de France", lance Raymond Rhule, via le site officiel de l'EPCR.

Une déclaration d'amour de la part du joueur sud-africain qui espère à nouveau connaître les émotions d'un nouveau titre. "Être sacré deux saisons d’affilée, c’est quand même quelque chose". Le Stade Rochelais est entré dans une nouvelle dimension en réussissant un incroyable doublé.

Chaque année, un nouveau défi commence. Il ne faut pas croire que tout va fonctionner parce qu’on a soulevé le trophée les deux dernières saisons. Il y a beaucoup de choses qui changent d’une année sur l’autre dans le rugby.

S'imposer une troisième fois à l'instar de Toulon serait une performance historique. Le 3/4 sait que la tâche sera complexe. C'est une toute nouvelle aventure qui commence pour les Maritimes. "On recommence à zéro. Il ne faut pas trop penser au passé". Les Rochelais ont une cible dans le dos et toutes les équipes voudront les faire tomber. "On sait qu’on a une belle résilience mais on part au même niveau que les autres équipes."

La compétition a récemment vu l'intégration des franchises sud-africaines. Leur participation rajoute non seulement de la concurrence mais aussi du prestige à la Champions Cup selon l'ancien joueur de Grenoble. Des franchises au sein desquelles évoluent certains joueurs fraichement titrés lors de la Coupe du monde en France.

Tu joues contre ce qui se fait de mieux. Et ce sera encore plus vrai cette saison maintenant qu’ils sont champions du monde. Aucune autre compétition ne propose un tel niveau.

Pour rappel, le format de la Champions Cup a encore évolué. Les 24 clubs sont à nouveau répartis en quatre poules de six. Chaque formation affrontera quatre adversaires différents, à domicile ou à l’extérieur. Après quatre journées, les mieux classés de chaque groupe se retrouveront en huitièmes de finale début avril. La finale aura lieu en mai sur le pré du Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Avant de penser à la finale, les Rochelais devront donc se défaire du Leinster, puis défier les Sud-Africains des Stormers avant de recevoir les Anglais de Leicester. Ils termineront la phase de poules par un déplacement à Sale le 21 janvier.