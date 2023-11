VIDEO. Le Stade Toulousain dévoile un nouveau maillot original pour la Champions Cup

A deux semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Europe, Le Stade Toulousain dévoile son maillot pour la saison 2023/2024 de la Champions Cup

Au cas où vous l'auriez oublié, la saison 2023/2024 de Coupe d'Europe démarre très bien bientôt. Les premiers matchs de Champions Cup auront lieu le 8 décembre prochain. Avec notamment le déplacement de l'UBB sur la pelouse du Connacht.

C'est le moment qu'ont choisi les clubs du Top 14 pour dévoiler leur maillot pour la compagne européenne. Dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, le champion de France de Top 14 a présenté la tunique que les hommes d'Ugo Mola porteront très prochainement.

Un maillot qui "casse les codes et s’inspire de notre philosophie de jeu", explique le Stade. On retrouve bien évidemment les cinq étoiles en position centrale au-dessus du logo du club.

Mais ce qui saute aux yeux, c'est le design de la face avant qu'on pourrait qualifier de "rayures" ou de vagues de différentes teintes de rouge. On peut imaginer que cela représente le jeu de mouvement du Stade Toulousain. Il est vrai que c'est un motif qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver sur le maillot de Toulouse.

Crédit image : Stade Toulousain

Les Toulousains espèrent le porter le plus longtemps possible dans cette Champions Cup. Eux qui n'ont plus remporté cette compétition depuis le doublé de 2021 en raison de défaites face aux Irlandais du Leinster. Lesquels ont ensuite été dominés par les Rochelais.

Cette saison, Toulouse démarre sa campagne le 9 décembre avec la réception de Cardiff. Après la venue des Gallois, les Tricolores iront défier les Harlequins le dimanche 17 décembre.

Rendez-vous ensuite en janvier 2024 avant un nouveau déplacement sur le pré de l'Ulster. Un choc de cette phase de poules de la Champions Cup. Laquelle se terminera à domicile pour les Toulousains avec la réception de Bath et de son ouvreur Finn Russell.