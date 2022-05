RUGBY. Champions en Crabos à Toulon, Carbonel et Berdeu se disputent un titre européen

Champions de France Crabos avec Toulon en 2016, Louis Carbonel et Léo Berdeu se retrouveront face à face en finale de Challenge Cup ce vendredi. Et pourraient même être concurrents en Bleu prochainement.

Dans un peu plus de 24 heures, Toulon et Lyon croiseront le fer au Vélodrome afin de décrocher la première Challenge Cup de leur histoire. Pour le RCT, il sera question d'obtenir un quatrième sacre européen, après les 3 Champions Cup glanées durant la période Boudjellal, de 2013 à 2015. En revanche, le LOU connaîtra sa première finale continentale et aura, bien évidemment à cœur, de conquérir le Graal. Une affiche alléchante donc, et l'occasion de voir de sacrés duels aux quatre coins du terrain. On vous parlait, il y a peu, de celui opposant les colosses secondes lignes Joel Kpoku à Eben Etzebeth. On pourrait également énumérer le Tuisova-Villière, ou Cretin-Ollivon. Mais le plus savoureux, ou du moins le plus décisif, reste celui des deux demi d'ouvertures. Louis Carbonel (23 ans) d'un côté, Léo Berdeu (23 ans, il soufflera sa 24e bougie en juin prochain) de l'autre. Tous deux dans les petits papiers de Fabien Galthié pour participer à la prochaine tournée au Japon, ce choc pourrait permettre à l'un d'entre eux de se dégager en vue des prochaines échéances.

