VIDÉO. Avant son départ, Carbonel enflamme Mayol avec un essai de 40 mètres

Ovationné par Mayol à l’occasion d’une cérémonie de départ, Carbonel a mis le feu à Mayol avec un bel essai.

C’est l’image qui fera verser une petite larme à tout supporter toulonnais. Ce samedi 21 mai, Louis Carbonel s’en va. Mais en partant, l’ouvreur international a pensé à remplir les valises des Palois venu à Mayol. Peu de temps après son entrée en jeu, il s’inscrit dans un beau mouvement toulonnais. Grâce à sa belle course et à une merveille de passe de Facundo Isa, il inscrit l’essai du bonus pour Toulon. En plus d’une cérémonie d’au revoir émouvante, il aura rendu un dernier hommage à Mayol avec sa réalisation. Le jeune ouvreur formé à Toulon a signé un contrat avec Montpellier pour les prochaines saisons. Toulon profite de cet exploit pour insister auprès du Top 6. Les Varois continuent leur folle remontée et sont plus proches que jamais de la qualification en phase-finale. S'ils gagnent à l'extérieur face au Racing 92, ils seraient quasiment sûrs de se qualifier, eux qui étaient avant-derniers il y a encore quelques mois.

Interrogé par Var-Matin, il raconte cet essai. Une réalisation dont-il rêvait secrètement avant de rentrer en jeu :

J’y pensais, car je voulais absolument remercier le public en faisant quelque chose qui sortait de l’ordinaire. Et j’ai eu la chance que Facu (Isa, NDLR) sorte les bras, me fasse une passe et me permet d’aller entre les poteaux. [...] J’ai essayé d’aller au bout, parce que j’avais vraiment envie de le marquer celui-là (rires) ! Et ensuite, j’ai voulu montrer aux supporters toute ma rage et ma détermination à finir en trombe cette folle saison. Tout ce qui arrive à l’équipe est incroyable. Ça me donne de la force.”