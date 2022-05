RUGBY. Toulon. 9 joueurs quitteront le club à la fin de la saison et non des moindres

Ce week-end, à l'occasion du dernier match à Mayol de la saison, le club varois rendra hommage à ses joueurs qui quitteront le club à la fin de la saison.

Ce week-end, lors de la réception de la Section Paloise et pour la dernière au stade Mayol, le club varois rendra hommage à ses joueurs qui quitteront la rade à l'issu de la saison. Dans un communiqué de presse, le RCT a confirmé le départ d'Anthony Belleau, Louis Carbonel, Théo Dachary, Eben Etzebeth, Leone Nakarawa, Julien Ory, Mike Sosene Feagaï, Lopeti Timani et Petero Tuwaï. Le club a notamment notifié qu’un hommage spécial sera fait à l’enfant du club Louis Carbonnel : « En cette circonstance, le RCT mesure l’attachement unissant ses joueurs à ses supporters, démontré récemment avec notamment une pétition signée par 4700 d’entre eux s’émouvant du départ de Louis Carbonel, formé au club. » L’ouvreur international, après 5 ans de loyaux services dans son club formateur, quittera le Var pour rejoindre l’écurie du MHR la saison prochaine.

L’institution toulonnaise a aussi souligné son souhait, grâce au travail de son président Bernard Lemaitre, de retrouver les sommets du championnat français, mais également des compétitions européennes. Le club remercie par ailleurs l'énorme travail de Franck Azéma et son staff qui réalisent une magnifique fin de saison et laisse entrevoir, grâce aux recrutements et à l'arrivée de Pierre Mignoni, une saison 2022-2023 très prometteuse.

Etant encore en course en championnat et disputant la finale de Challenge Cup la semaine prochaine, le club varois espère pouvoir offrir, en plus de l’hommage qui leur sera réservé ce week-end, une des plus belles sorties qu’il soit pour les joueurs qui quitteront la rade au terme de la saison : « Nous leur souhaitons une grande carrière et les retrouverons toujours avec plaisir et un immense respect.

En espérant leur offrir en cadeau de départ : un titre et de nouvelles grandes émotions… ».