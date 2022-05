RUGBY. Top 14. Toulon. 30 ans après, le RCT va-t-il refaire le coup de 92 ?

30 ans après le titre de 1992, des similitudes existent entre le RCT d'aujourd'hui et celui de l'époque. Les coéquipiers de Louis Carbonel sont-ils capables de faire le même coup ?

Aux abois à la mi-saison et même dernier du Top 14 au soir de la 17e journée, le RC Toulon réalise actuellement une remontée fantastique. À vrai dire, même le plus fervent des aficionados des joueurs de la Rade n'aurait misé un centime sur une telle fin de saison. Aux portes du top 6 (8e à 3 points de Toulouse 6e), les Varois peuvent encore croire en leur bonne étoile et rêver d'une qualification impensable il y a encore de ça quelques semaines. Surtout, les hommes de Franck Azéma restent sur 8 succès en 10 rencontres de Top 14 dont 5 victoires de rang dernièrement. Un record cette saison pour l'effectif varois, qui pourrait même ajouter une victoire supplémentaire si les pensionnaires de Mayol venaient à s'imposer face à Pau ce week-end.

Un parcours qui n'est pas sans rappeler celui de Castres l'an passé. Le CO, qui luttait pour sa survie en Top 14 jusqu'en janvier, avait dès lors appeler Pierre-Henry Broncan à la rescousse. Conséquence ? Les Tarnais s'étaient offerts une exceptionnelle ''remontada'' jusqu'à rêver d'une qualification. Cela vous rappelle quelque chose ? En effet, depuis la prise de fonction de Franck Azéma, remplaçant un Patrick Collazo sans solution, Toulon semble avoir trouvé la bonne formule. En revanche, pour poursuivre la comparaison, l'an passé, les Castrais avaient échoué au pied de la sixième place pour un petit point, la faute à un succès à Bayonne sur le gong d'un Stade Français lui aussi euphorique dans le money time. Les Toulonnais vivront-ils le même scénario ou seront-ils capables, a contrario des Castrais, d'accrocher une qualification ?