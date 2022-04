TOP 14. RCT. À Toulon, le silence de Carbonel ‘‘fait mal aux supporters’’

Le beau temps est revenu sur la Rade, mais l’avenir de Louis Carbonel reste encore sombre pour les supporters toulonnais.

C’est officiel. Le contrat a été signé et l’annonce faite il y a déjà un petit moment. Louis Carbonel sera un joueur du MHR la saison prochaine. C’est tout du moins ce que voudrait la logique. Mais du côté de Toulon, les impressions sont plutôt maussades quant au futur du”petit prince de Mayol”. Formé à Toulon et fan de la légende locale Jonny Wilkinson, le joueur quitte le Var. Une décision prise alors que le joueur semblait avoir des relations tendues avec certains acteurs du club, dont Patrice Collazo. Mais voilà, la dynamique sportive a été retrouvée et certains belligérants ne sont plus en place. L’occasion ou jamais pour les supporters de manifester leurs sentiments liés au “départ d’un enfant de Toulon”. RUGBY. Top 14. Toulon peut-il réaliser l’exploit du Stade Français de l’année dernière ?

Un minot sur le départ

Pour nous exprimer cette peine, Manu Bielecki, président des Z’Acrau du RCT, s’est entretenu avec nous. Il nous livre “une grande déception” en rapport au départ du joueur. Il argumente en précisant : “C’est l’un des meilleurs de sa génération, un international français et un joueur JIFF. Même dans les périodes difficiles, comme il en a connu récemment, ça reste un joueur important. On en a fait une tête de gondole pendant des années. On a utilisé son image pour parler d’une fabrique à champion au RCT. En plus d’être d’ici, le club en a fait son égérie.” Top 14. Toulon. Devenu indésirable au RCT, Louis Carbonel a trouvé son nouveau club

Et même si la rupture est douloureuse, le président d’une des principales familles de supporters toulonnais reste nuancé. Il précise qu’il comprend les potentielles raisons d’un départ : “On est très déçu de le voir partir, mais aussi compréhensif. Il y a eu des saisons un peu compliquées et on sait qu’il y a eu des tensions avec l’ancien staff. Puis je me demande aussi si ce n’est pas compliqué d’être Toulonnais et de jouer à Toulon. Peut-être que ça apporte trop de pressions.” Manu Bielecki évoque le départ de Collazo et de Carbonel comme les “pots cassés d’une crise passé du RCT.” Il précise également que c’est dans ce sens que va la pétition publiée récemment pour conserver le joueur. L’idée derrière cette dernière serait de “poser un mouchoir sur les problèmes qui ne sont plus d’actualité” pour ne pas consommer le divorce. RUGBY. 6 NATIONS. Personne ne s'en souvient, mais il y a 4 ans le vrai duel c'était Carbonel vs Marcus Smith

Cependant, le passionné rouge et noir n’est pas dupe. Il sait que si Carbonel est officiellement annoncé du côté du MHR, c’est qu’il a “aussi fait les démarches et exprimer la volonté de partir.” Mais difficile pour lui de juger outre-mesure la décision de l’ouvreur. Justement, c’est le silence de ce dernier qui les empêche de digérer un tel choix. Sans aucun remord ou aucune colère, le président des Z’Acrau déclare : “Il n’est pas que poussé à la porte. Il a quand même quitté le club, sinon il n’y aurait pas eu de démarches parallèles pour signer autre part. On n'a pas les tenants et les aboutissants de cette crise. On a fait une lettre ouverte au club pour en savoir plus, pour savoir jusqu’où la crise était allée. Mais c’est surtout ce silence du joueur qui fait mal aux supporters.” Malgré tout, le supporter aimerait que le joueur “perce l’abcès” pour rester sous les couleurs rouges et noires. Il indique également que l’arrivée de Pierre Mignoni “qui était parti de Toulon à l’époque” pourrait peut-être “convaincre le minot de rester.”