RUGBY. Top 14. Toulon peut-il réaliser l’exploit du Stade Français de l’année dernière ?

À 6 journées de la fin de la saison régulière du Top 14, le RCT pointe à la 10ᵉ place du classement. Si son maintien semble acté, Toulon peut-il viser plus haut ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année du RCT n’aura pas été de tout repos ! Enchaînant les mauvaises performances, les Varois n’ont jamais réussi à décoller au classement, la faute également à de nombreuses blessures. Mais voilà, à 6 journées de la fin de la saison régulière du Top 14, les coéquipiers de Baptiste Serin semblent aller bien mieux. Ils ont notamment failli battre le MHR sur sa pelouse, avant d’écraser le Stade Rochelais 41-11. Un regain de forme matérialisé par le retour en grâce de sa star Cheslin Kolbe, auteur d’un doublé le week-end dernier. Si le maintien paraît désormais acté au vu du classement (8 points d’avance sur Perpignan, 13ᵉ) mais aussi de la dynamique actuelle, le RCT peut-il espérer mieux ? En effet, et malgré une saison assez moyenne dans l’ensemble, Toulon ne pointe qu’à 9 points du 6ᵉ, le Racing 92. Alors, est-ce trop tard pour le RCT, ou les hommes d’Azéma ont-ils les moyens d’accrocher le Top 6 à la dernière journée ? Si nous ne pouvons répondre à cette question pour le moment, cette situation n’est pas s’en rappeler celle du Stade Français de l’an passé…

CLASSEMENT TOP 14. Toulon quasiment sauvé, Toulouse de nouveau dans la course Dans les standards du Stade Français

Faisons un bond dans le temps : nous sommes le samedi 27 mars, et le Stade Français vient de s’incliner à domicile, sans bonus, face à Clermont 27-34. Un revers dur à encaisser pour les hommes de Quesada, qui voient le Top 6 s’éloigner de plus en plus. 9ᵉ avec 45 points au soir de la 20ᵉ journée, le Stade Français accuse à ce moment-là un retard de 7 points sur le 6ᵉ, le LOU. On se dit alors qu’il est trop tard, que le train est passé. Mais voilà, après une fin de saison de folie (6 victoires en 6 rencontres), le Stade Français parvient à se qualifier de justesse pour les phases finales, coiffant sur le fil le RCT et le CO. Vous l’aurez compris, la situation actuelle de Toulon présente quelques similitudes avec celle de Paris la saison dernière. Bien entendu, le retard est un peu plus conséquent (10ᵉ avec 9 points d'écart avec le Racing 92) et il faudra compter sur des résultats favorables pour y croire. Mais quand on sait que personne ne croyait au retour du Stade Français, on peut légitimement se demander si Toulon ne s’apprête pas à faire le même coup !

A contrario du Stade Français, le RCT devra faire face à une fin de saison compliquée, avec de nombreuses rencontres au sommet. Là où Paris avait affronté Brive, Bayonne, Pau, Montpellier, le Racing ou encore le LOU, Toulon devra se frotter à de nombreux prétendants au titre ! En effet, les Varois se déplaceront à Bordeaux, à Lyon et au Racing, et recevront Clermont, Pau mais surtout le Stade Toulousain. Une mauvaise nouvelle pour le RCT, d’autant que les coéquipiers de Parisse devront faire un sans-faute (ou presque) s’ils veulent se qualifier. Ces derniers pourront néanmoins se rassurer en se disant qu’ils affronteront de multiples adversaires directs, ce qui pourrait faire les affaires du RCT en cas de victoire. Enfin, Toulon ne verra pas sa fin de saison encombrée par la Coupe d’Europe, comme c’est le cas pour beaucoup de ses concurrents (le Racing 92, le Stade Français, Clermont ou encore La Rochelle).

Dès ce samedi, le RCT nous donnera de premiers éléments de réponse, puisqu'il recevra l'ASM, dans un match qui enverra le vaincu dans une bien mauvaise posture à l'approche des phases finales.