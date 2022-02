Top 14. Toulon. Secousses sur la Rade, de grosses tensions entre Botha et Etzebeth

Alors que Bakkies Botha avait mis en doute l'implication d'Eben Etzebeth au sein du RCT, ce dernier lui a sèchement répondu via les réseaux sociaux ce lundi.

Ça chauffe entre Bakkies Botha et Eben Etzebeth ! Il y a de ça quelques jours, l'ancien deuxième ligne de l'Afrique du Sud et du RCT s'en était pris à l'actuel joueur de Toulon. Botha avait notamment regretté les absences répétées d'Etzebeth avec son club, alors que celui-ci brille sous le maillot des Springboks et remis en cause son implication au sein du club varois. Dans les colonnes du Midi Olympique, il avait déclaré :

Eben Etzebeth ? Incroyable combattant, meilleur deuxième ligne du monde, meilleur Springbok de la dernière tournée d'automne et homme du match face à l'Angleterre... Mais je regrette qu'il montre uniquement son meilleur visage avec les Springboks. À Toulon, il est toujours un peu blessé, commotionné et au final ne joue jamais... Visiblement, il n'était pas fait pour la France et aujourd'hui, il va tourner le dos aux problèmes traversés par le club pour revenir en Afrique du Sud. C'est décevant. J'adore Eben, je le répète. Mais tu ne peux pas dire en arrivant en France : ''Je veux être champion de France !'' et partir quelque temps plus tard sans avoir marqué le club d'une façon ou d'une autre. Sa première saison n'était pas mal mais ce n'est pas suffisant. Quand on recrute un joueur de classe mondiale, c'est pour qu'il fasse une différence. Un joueur qui signe au RCT doit embrasser la culture toulonnaise et certains joueurs de l'effectif actuel ne le font pas.

Des paroles qui n'ont pas manqué de légèrement irriter Eben Etzebeth. Le joueur de 30 ans qui s'est de nouveau blessé, cette fois-ci au mollet, lui a répondu sur son compte twitter ce lundi : ''C'est noté. La prochaine fois que tu veux imposer ton opinion, tu as mon numéro.'' Voilà qui est dit.