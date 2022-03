RUGBY. TOP 14. Cheslin Kolbe au RCT, le million jeté par la fenêtre ?

Ce samedi 05 mars, l’ailier sud-africain a joué son 6ème match de Top 14 avec le RCT. En phase régulière, il lui en reste, maximum, le même nombre à jouer.

Une somme à en faire tourner la tête. L’été dernier, le RC Toulon réalisait l’un des plus gros coups de l’histoire de notre championnat. Pour une somme avoisinant 1,8 million d’euros, les Varois arrachaient l’électron libre toulousain au public du Wallon. Une somme record dans le petit livre des (rares) transferts du rugby professionnel. Sa première fut retardée pour cause de sélection, puis de blessure. Finalement, Félix Mayol peut saluer son nouveau poulain le 17 décembre à l’occasion de la Challenge Cup. Après la rencontre, Franck Azéma livrera au micro de Canal + : “C’est un bon message envoyé. Il se sentait bien sur le terrain. C’est un joueur capable de s’adapter. Il a besoin de rythme pour retrouver ses repères.” RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Un RC Toulon tout feu tout flamme écrase BiarritzUne mise en jambe plombée par les matchs annulés des coéquipiers de Louis Carbonel, le groupe Toulonnais souffrant de plusieurs reports de matchs. Mais ce n’est plus un souci, depuis le début de l’année civile, le springbok enchaîne. Mieux encore, ce dernier a disputé chaque rencontre dans son intégralité depuis le 30 janvier dernier. Mais désormais, l’ailier casqué ne se fait plus autant remarquer. On avait l’habitude de le voir casser un nombre de reins impressionnant du côté de la Garonne. Aujourd’hui, l’effet ne prend plus. À croire que toutes les teintes de rouges et noirs n’ont pas le même effet sur le champion du monde.

Des statistiques en demi-teinte

Hier face à Biarritz, le RC Toulon avait du feu dans les jambes. Dans ce duel, les arrières ont eu l’occasion de montrer leurs qualités. Une attitude qui n’a pas manqué selon des statistiques ESPN. Aymeric Luc, par exemple, cumule 153 mètres parcourus pour 9 courses grâce à son bel essai et à son travail sur l'essai de Cordin. Cheslin Kolbe, lui ? Le sud-africain a parcouru 24 mètres ballons en main pour 2 courses. Pour ces 2 nombres, il représente le plus faible total des trois-quarts toulonnais. En défense, ce n’est pas beaucoup plus glorieux. Il est bien loin de s’illustrer avec 2 plaquages ratés pour 4 tentatives. L’ancien toulousain subit par ailleurs un énorme raffut de la part de Gavin Stark. Plus tôt, il est aussi coupable sur l'essai de Kuridrani en fin de première période.

Mais rassurez vos amis toulonnais, tout n’est pas à jeter dans les prestations du champion du monde. Malgré un compteur d’essais toujours nul, d’autres voyants, eux, pointent au vert. Par exemple, le nombre de défenseurs battus par Cheslin Kolbe est rassurant. Parmi les autres habitués du triangle arrière, il est le second joueur qui brise le plus de plaquages de l’effectif varois, ceci depuis sa prise de poste le 30 janvier dernier. Avec ses 14 adversaires laissés sur le pré, il est derrière l’OVNI Wainiqolo dont le compte s’élève à 19. Il devance Aymeric Luc et Gervais Cordin. Top 14. VIDÉO. Double chistera, tchik-tchak de Kolbe, l'action de classe de Toulon contre l'USAP

De la même manière, il est le second joueur à gagner le plus de mètres par match au sein de ce quatuor. Un classement toujours dominé par le fidjien. Le champion Olympique culmine de façon indécente à 71 mètres gagnés balles en main en moyenne. Le champion du monde affiche malgré tout environ 50 mètres glanés par rencontre. Si la finition vient pour l’instant à manquer, il semble rester toujours quelques braises pour rallumer le feu follet sud-africain.