RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Un RC Toulon tout feu tout flamme écrase Biarritz

Dans un match libéré, les hommes de Franck Azéma sont venus à bout d’un groupe Basque joueur, mais en souffrance. Score final : 17-45.

En s’imposant à Biarritz ce samedi 05 mars, ils se sont libérés d’un poids. Pour le RCT qui étaient derniers du classement à la 17ème journée, s’éloigner de la relégation directe est une bénédiction. Les Varois se sont imposés avec le bonus offensif dans un match enflammé. Les Basques, eux, semblent conscients de leur sort. Selon les déclarations du président du BO, Jean-Baptiste Aldigé, la coupe est pleine. En conférence de presse, il dit : “On n’a pas un pied et demi, mais deux pieds en Pro D2. Il faut arriver à dire les choses franchement. Continuer à dire “tant qu’il y a des matchs, il reste une lueur d’espoir”, c’est se raconter des blagues. Un rêve s’efface ce soir. C’est malheureux pour les joueurs, les supporters et le club dans son ensemble.” Comme une parole qui résonne à d’autres problématiques, il ajoute : “Cette après-midi, il y avait une très belle ambiance à Aguiléra. Ça montre bien qu’il y a un public pour ce sport au niveau professionnel.” Top 14. ''Jouer le maintien, c'est avant tout un état d'esprit'', et pour Harinordoquy, Toulon ne l'a pas

Il faut dire que les rouges et noirs ont envoyé du jeu ce samedi. Une initiative bien aidée par les coéquipiers de Gavin Stark qui ont répondu ballon en main. Les Toulonnais ont lâché la bride, à l’image de la valise de Baptiste Serin sur l’essai de Louis Carbonel. Une image que l’on avait perdu l’habitude d'observer dans la panoplie du joueur, tout du moins aussi efficacement.

Selon des propos relayés par Rugbyrama, le manager du RCT félicite ses joueurs. Franck Azéma confie ses impressions : “Nous avons été longtemps au coude-à-coude dans le match. Ils sont revenus à quatre points et nous avons été pragmatiques à ce moment-là. Nous ne nous sommes pas affolés et nous avons gardé le contrôle du match. Nous avons fait une bonne entame sur la première mi-temps, qui nous a permis d’être devant au score. C’est une bonne opération. C’était nécessaire, on le sait, comme on bataille au fond du tableau. Nous sommes dans la course pour le maintien, c’est la réalité.”