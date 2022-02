Top 14. VIDÉO. Double chistera, tchik-tchak de Kolbe, l'action de classe de Toulon contre l'USAP

Lors de sa victoire face à l'USAP (29-18), le RCT a failli inscrire l'un des essais de la saison peu avant la demi-heure de jeu. Cheslin Kolbe fut repris juste avant la ligne.

Ce samedi, Toulon s'est offert un grand bol d'air en battant Perpignan à Mayol (29-18). Une victoire qui permet aux toulonnais de souffler, et de s'éloigner de la place de barragiste. Le RCT a réussi à inscrire quatre essais et aurait même pu voir Cheslin Kolbe, franchir pour la première fois la ligne d'en-but adverse depuis son arrivée sur la Rade. Et pour cause, l'ailier sud-africain a profité d'une superbe action de Baptiste Serin et Gervais Cordin, avant lui aussi de se jouer des défenseurs pour semer la zizanie dans la défense catalane.

CLASSEMENT TOP 14. Le Stade Français continue sa remontée, Toulon se rassure, Toulouse coule encore

En effet, nous jouons la 27ème minute de jeu et Toulon mène 10 à 6, lorsque Baptiste Serin déclenche une immense chistera, d'un peu moins d'une trentaine de mètres. Si certains diront qu'elle n'arrive dans les mains de personne, elle a au moins le mérite d'écarter très rapidement le jeu. Mais elle permet également à la défense perpignanaise de revenir. Gervais Cordin se saisit donc de la gonfle, élimine Tilsley sur les appuis avant d'adresser lui aussi une chistera pour Cheslin Kolbe. Le Springbok assoie Tedder sur un step dont il a le secret avant d'être repris à quelques centimètres de la ligne. Nous aurions pu avoir là, l'un des essais de la saison.