CLASSEMENT TOP 14. Le Stade Français continue sa remontée, Toulon se rassure, Toulouse coule encore

Lors de cette 18ème journée de Top 14, le Stade Français s'est facilement imposé face à Biarritz, tandis que Toulon s'est donné de l'air au classement.

Cette 18ème journée de championnat nous aura tout d'abord offert un record : en effet, et avec 10 essais inscrits face à Biarritz, le Stade Français est devenue l'équipe qui a inscrit le plus d'essai dans une même rencontre cette saison. Cette victoire bonifiée permet aux hommes de Quesada de se rapprocher du Top 6, qui n'est plus qu'à 3 petits points. Si Paris monte, le Stade Toulousain lui, ne fait que descendre. Battus ce samedi par Pau, les Rouges & Noirs n'y arrivent plus sans leurs internationaux, et sont désormais 6èmes, juste devant La Rochelle et le Stade Français.

RÉSUMÉ VIDÉO. Le Stade Français Paris atomise Biarritz, Aldigé face à la presseDerrière le Stade Rochelais s'accroche au Top 6, même si les hommes d'O'Gara ont perdu un bonus offensif précieux face à une équipe de Clermont qui s'est révoltée dans les derniers instants. Brive se donne un peu d'air grâce à son match nul face au MHR, tout comme le RCT, qui a désormais 7 points d'avance sur la lanterne rouge Biarritz. Espérons pour les Varois que ce succès face à Perpignan engendrera une dynamique positive, d'autant que ces derniers se déplaceront à Brive la semaine prochaine. Devant aucun changement, si ce n'est que le Racing, vainqueur de l'UBB, se retrouve 5ème devant le Stade Toulousain.

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Au buzzer, Volavola offre la victoire au Racing sur la pelouse de Bordeaux