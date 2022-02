RÉSUMÉ VIDÉO. Le Stade Français Paris atomise Biarritz, Aldigé face à la presse

Requinqué après la victoire au Stadium de Toulouse, les Parisiens enchaînent face au BO. Le président basque s’est présenté face à la presse pour évoquer la situation.

Paris est magique ! Ce samedi 19 février, ce ne sont pas des lapins que les joueurs roses ont sortis de leurs chapeaux, mais bel et bien des essais. Des réalisations à la pelle qui font sourire les supporters parisiens. De l'autre côté, ce sont plutôt des larges grimaces que l'on observe chez les Biarrots. Dans ce match à 11 essais, les spectateurs de Jean-Bouin ont eu l'occasion de voir du jeu. L'expulsion définitive de Johnny Dyer pour un second carton jaune à la 50ème minute de jeu a mis un sérieux coup derrière la tête des Basques.

Gonzalo Quesada s’est exprimé en conférence de presse sur le succès de son joueur. Selon L’Équipe, il affirme vouloir rester “humble”, mais félicite tout de même le travail de ses joueurs. Il dit : “Depuis début 2022, on réalise des matchs qui comptent. Le contenu est là dans le rugby et l'état d'esprit. Sentir cette progression, ça fait du bien pour la suite. D'autant qu'on a récupéré beaucoup de joueurs. On cherchait ça, avoir de bonnes semaines de travail et valider le week-end en match. On cherchait cette continuité.”

Toujours selon des propos rapportés par le quotidien sportif, c’est le président du Biarritz Olympique qui est monté au créneau après la défaite. Comme un bouclier, ce dernier s’est présenté face aux journalistes pour donner sa version du mal qui frappe son club. Jean-Baptiste Aldigé avait précisé dès le début que “les joueurs ne viendront pas”. Il décrit également un club “meurtri et déçu” par la situation actuelle. Il raconte :

Je suis là pour respecter les obligations. C'est plus compliqué que cette défaite. Je ne cherche pas d'excuse aux joueurs, je leur donne. On essaie de respecter le maillot, mais on n'est pas invité. On arrive au bout d'un cycle de trois ans.[...] On voulait se prouver qu'on pouvait exister. On est fatigué. On est en difficulté. Mais c'est plus profond que ce match. Ce n'est pas la faute des joueurs. On est en train d'exploser en vol. Mais je suis fier des mecs. On est une petite équipe amateur au milieu d'un championnat professionnel. On prend le mur en pleine face. Le Top 14 est implacable.”

Le dirigeant conclut en assurant que malgré la dureté du championnat, les joueurs ne “vont rien lâcher”. A 8 journées de la fin du championnat, le Biarritz Olympique est lanterne rouge du championnat. Le club accuse 5 points de retard sur le 13ème, l’USAP. Le RC Toulon (deux matchs de retard) et le CA Brive commencent, eux, à se protéger petit à petit de la relégation directe.