Top 14. Biarritz. Plus d'eau chaude à Aguilera, Jean-Baptiste Aldigé fustige la mairie

Jean-Baptiste Aldigé, président du BOPB, a eu la mauvaise surprise d'apprendre que l'eau chaude serait coupée par la société Dalkia sous ordre de la mairie. De quoi encore un peu plus alimenter les querelles.

Vous aimiez Dallas ? N'ayez crainte, les plus fervents adorateurs de la série américaine auront trouvé son équivalent francophone du côté du Biarritz Olympique. Car la passe d'arme entre Jean-Baptiste Aldigé, président de la SASP du Biarritz Olympique et la mairie, la maire Maïder Arostéguy en tête, continue d'alimenter le feuilleton du dossier ''Aguilera''. La cause cette fois ? Une coupure d'eau chaude prévue à Aguilera, ce mardi 1er février sous l'ordre de la mairie de Biarritz. Aldigé, a regretté cette ''manœuvre'' comme il a évoqué sur son compte Twitter : ''Nous venons d'être notifiés par la société Dalkia qu'ils couperont à nouveau l'eau chaude au Stade Aguilera sur ordre de la mairie de Biarritz et Maïder Arostéguy. Nous ne pouvons que regretter ces basses manœuvres et seront sans doute vilipender d'oser le condamner''.

Nous venons d’être notifié par la société Dalkia qu’ils couperont à nouveau l’eau chaude au Stade Aguiléra demain 1er Février sur ordre de @Ville2Biarritz @BtzMaider .. Nous ne pouvons que regretter ces basses manœuvres et serons sans doute vilipendés d’oser le condamner. — Jean-Baptiste Aldigé (@jbaldige) January 31, 2022

Ce à quoi, la mairie a bien évidemment rétorqué, toujours sur le réseau social : ''Depuis deux ans, la Ville de Biarritz demande au BOPB, occupant du stade, de prendre en charge les contrats d'eau et d'électricité. Ce n'est pas aux contribuables Biarrots de payer. Il est temps que le BOPB règle ses factures''. La mairie de Biarritz a ensuite publié les 4 courriers. S'en est suivi plusieurs échanges toujours sur Twitter entre les deux protagonistes. Le président du Biarritz Olympique a reproché à la mairie de mettre fin à 20 ans de soutien : ''Pour suivre votre logique, pourquoi vous n'arrêtez pas aussi de payer l'entretien de la pelouse ? [...] Pour résumé, nous n'avons plus de subventions, nous n'avons pas de contrat image, nous n'avons plus l'eau chaude. Quand coupez-vous l'électricité ? Quand arrêtez-vous d'entretenir la pelouse ? Vous jouez avec la vie de 100 familles''. Rien ne va plus donc au BOPB où la guerre entre la mairie et la SASP semble atteindre son paroxysme. Et pour ne rien arranger, la situation sportive devient préoccupante avec une dernière place au classement. Et au milieu de ce capharnaüm, que cela doit être dur pour les joueurs et supporters.

